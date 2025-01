Fifa enviou documento ao Ceará em novembro confirmando fim do transfer ban

Foto: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste Fachada interna do Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, sede do Ceará Sporting Club

Apesar de o nome do Ceará ainda constar no portal da Fifa de clubes punidos com transfer ban — impedimento de registrar novos jogadores —, o Alvinegro recebeu, em novembro, um documento da entidade máxima do futebol, ao qual o Esportes O POVO teve acesso, que comunicava o fim da punição em razão da dívida com o Vissel Kobe, do Japão, pela aquisição do meia Wescley, em 2019. O Vovô se pronunciou ontem sobre o tema.

No fim de setembro, o clube de Porangabuçu teve o transfer ban registrado no site da Fifa. Semanas depois, em 11 de novembro, o Ceará, o Vissel Kobe e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberam notificação assinada por América Espallargas, chefe de Assuntos Disciplinares da entidade internacional, intitulada de "encerramento do processo".

Após o Alvinegro quitar a dívida com o clube asiático, a Fifa informou que "o presente processo contra o Requerido [Ceará] está agora encerrado. Da mesma forma, a proibição de registro anteriormente imposta ao Requerido foi permanentemente retirada". O documento ainda dizia para a CBF tirar "imediatamente" a punição a nível nacional.

Documento da Fifa enviado em 11 de novembro que comunicava o fim do transfer ban Crédito: Reprodução

Em comunicado ontem, o Ceará informou que, desde 11 de novembro, "encontra-se sem qualquer espécie de impedimento para registro de novos atletas" e que já entrou em contato com a Fifa "pedindo essa correção" por constar no site dos clubes punidos (Fifa Registration Ban List) e que está "no aguardo de nova atualização do site com a maior brevidade possível".

A abertura da janela de transferências do futebol brasileiro será amanhã, quando os clubes poderão começar a registrar novos contratos na CBF. Até o momento, o Ceará anunciou sete contratações para 2025: o lateral-direito Dieguinho, os zagueiros Willian Machado e Marllon, o lateral-esquerdo Nicolas, o meia Matheus Araújo e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão.

Ao longo da temporada passada, o Ceará foi três vezes punido pela entidade máxima do futebol com o impedimento de registrar novos jogadores. As duas primeiras, em março e em junho, foram devido à dívida com o Yokohama FC, do Japão, pela compra do atacante Saulo Mineiro.

Em 2023, o Vovô adquiriu 80% dos direitos econômicos do camisa 73 por 600 mil dólares, mas não pagou as duas primeiras parcelas, o que levou o clube japonês a acionar a Fifa.

Depois, em setembro, o Vissel Kobe reclamou valores em aberto da transferência de Wescley. Em 2019, o Ceará comprou o meio-campista por 1,2 milhão de dólares (R$ 4,4 milhões na cotação da época).

Ceará ainda consta em site de clubes punidos com transfer ban pela Fifa Crédito: Reprodução

Confira a tradução do documento da Fifa:

"Referimo-nos à questão acima mencionada e acusamos o recebimento da correspondência mais recente do Ceará Sporting Club (o Requerido), tendo tomado ciência do fato de que nenhuma resposta foi apresentada aos nossos serviços a esse respeito.

Dessa forma, entendemos que nossos serviços não são mais necessários e informamos, por meio desta, que o presente processo contra o Requerido está agora encerrado. Da mesma forma, a proibição de registro anteriormente imposta ao Requerido foi permanentemente retirada.

Portanto, solicita-se à Confederação Brasileira de Futebol que imediatamente retire a proibição imposta ao Requerido em nível nacional.

Para fins de boa ordem, gostaríamos de esclarecer que tal ordem refere-se exclusivamente à proibição imposta em relação à questão mencionada e não prejudica qualquer outra proibição de registro que possa estar atualmente em vigor contra o Requerido."

Confira o comunicado do Ceará:

"O Ceará SC informa que desde 11 de novembro de 2024, recebeu do Departamento Disciplinar da FIFA uma ordem de encerramento do Processo no qual havia sido apenado com o impedimento de registros (transfer ban) referente ao pagamento pela aquisição do atacante Wescley junto ao Vissel Kobe (JAP).

Junto com o referido encerramento do processo, foi informado que a CBF também foi comunicada pela FIFA para liberação de qualquer impedimento de registro, ordem essa com aplicação imediata.

O Clube ainda informa que desde a referida data encontra-se sem qualquer espécie de impedimento para registro de novos atletas, o que, inclusive, já iniciou a ser feito com as novas contratações do elenco principal e categorias de base.

O Ceará SC já fez comunicação oficial pedindo essa correção e encontra-se no aguardo de nova atualização do site com a maior brevidade possível."