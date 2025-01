Ceará aumenta pedida para mais de R$ 20 milhões e quer três atletas do Bahia por Pulga

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC O Ceará tem 40% dos direitos econômicos de Erick Pulga

Embora as conversas entre Ceará e Bahia pelo atacante Erick Pulga estejam bem alinhadas para um desfecho positivo, o Alvinegro de Porangabuçu ainda busca conseguir melhores condições antes de concretizar a venda de seu principal ativo no elenco. Segundo informações do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, durante o programa "Esportes do POVO", o time cearense aumentou a pedida financeira ao Esquadrão.

O desejo do Ceará é que o Esquadrão desembolse cifras acima da casa dos R$ 20 milhões, além de ceder três atletas. Um desses jogadores é Matheus Bahia, de forma definitiva e com o Vovô adquirindo pelo menos 50% dos direitos econômicos. O lateral-esquerdo foi titular absoluto do clube cearense em 2024 e peça importante no decorrer do ano.

Outro atleta que interessa ao Alvinegro de Porangabuçu é o meio-campista Yago Felipe, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador de 29 anos chegou ao Bahia em 2023 após três temporadas defendendo o Fluminense-RJ. Neste ano, porém, perdeu espaço na equipe titular: foram 29 jogos, dois gols marcados e uma assistência.

O Ceará aguarda uma resposta positiva do Bahia quanto à contraproposta enviada para resolver a situação. Nas conversas iniciais, o Tricolor ofereceu 3 milhões de dólares, cerca de R$ 18 milhões, mais a possibilidade de ceder um ou dois jogadores. Vale destacar que Pulga foi o artilheiro da Série B e tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2026.

A tendência, ainda assim, é de que Erick Pulga acerte sua ida para o Bahia, embora o Vovô não descarte a permanência do camisa 16. Há, também, a possibilidade de venda para outro clube caso seja oferecido o valor inicial desejado pelo Ceará de 5 milhões de euros, equivalente a R$ 31,8 milhões na cotação de ontem.

No formato atual, o Alvinegro de Porangabuçu tem 40% dos direitos econômicos de Pulga, enquanto o Atlético-CE possui a maior fatia: 50%. Os 10% restantes pertencem ao Ferroviário, em acordo firmado à época em que o Vovô contratou o atacante, no início de 2023, quando ele defendia e era o principal jogador do Tubarão da Barra.



Em paralelo às negociações com o Bahia, a diretoria do Vovô também conversa com representantes do Atlético-CE para para tentar obter um maior percentual de lucro na venda do jogador, tendo em vista que foi no Alvinegro onde ele conseguiu ganhar destaque nacional. Vale lembrar que, para contratar Pulga em 2023, o Vovô desembolsou R$ 600 mil.



Do ponto de vista do jogador, além da questão financeira, o projeto apresentado pelo Bahia foi um outro atrativo. O Esquadrão, que faz parte do Grupo City e tem Rogério Ceni como técnico, deve firmar um contrato de cinco anos com o atacante caso a negociação seja concretizada.



Ceará anuncia as renovações do lateral Rafael Ramos e do goleiro Bruno Ferreira

O Ceará anunciou a renovação de dois jogadores para a temporada de 2025: o lateral-direito Rafael Ramos e o goleiro Bruno Ferreira. Ambos os jogadores terminaram o último ano como titulares do time comandado por Léo Condé, que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Rafael Ramos tinha um acordo verbal para permanecer no Alvinegro de Porangabuçu desde o início de dezembro, após o término da Série B. O português, que chegou como agente livre ao Vovô após deixar o Corinthians no início de 2024, firmou vínculo com o time cearense até o final de 2026.

Além de Rafael Ramos, o Alvinegro contratou Dieguinho, que foi titular do Goiás na última temporada. Bruno Tubarão, embora chegue ao Vovô para atuar como atacante, também tem a capacidade de jogar na posição — função esta que cumpriu no Atlético-GO ao longo de 2024.

O goleiro Bruno Ferreira assumiu a titularidade do Ceará na reta final da Segundona, após Richard sofrer uma grave lesão — a tendência é que ele só retorne no segundo semestre deste ano. Pelo Vovô em 2024, o arqueiro somou 36 jogos. O novo contrato do atleta com o Alvinegro será até o fim de 2025.

No plantel, o técnico Léo Condé também conta com Fernando Miguel, que fica à disposição após se recuperar de uma também grave lesão sofrida no primeiro semestre de 2024. Keiller, do Internacional, tem um acerto encaminhado e deve ser anunciado em breve como novo goleiro do Alvinegro.