Elenco do Ferroviário inicia preparação para fase preliminar do Nordestão

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Tiago Zorro (à esquerda) comanda treino do Ferroviário

Após o amargo rebaixamento para a Série D nacional no ano passado, o Ferroviário reformulou elenco e comissão técnica para 2025. De olho na primeira fase preliminar da Copa do Nordeste, o plantel coral iniciou, nesta quinta-feira, 2 — sob comando do técnico português Tiago Zorro —, a preparação para o duelo contra o Santa Cruz-RN.



O tempo de treino, entretanto, será curto. O Tubarão da Barra encara o clube potiguar já no próximo sábado, 4. Por estar acima no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a equipe cearense será a mandante do jogo. A bola rola às 19h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, em jogo único e eliminatório. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

O vencedor garante classificação para a próxima etapa preliminar, também disputada em duelo único e a última antes da fase de grupos da competição regional. O adversário e a sede do confronto dependem da posição no ranking dos demais classificados para a segunda fase do mata-mata.

No elenco do Ferroviário para 2025, estão incluídos nove atletas que fizeram parte do time campeão da Copa Fares Lopes, que seguem na Barra do Ceará. São eles os zagueiros João Cubas e Wesley Junio, o lateral-direito Rikelmy, os meio-campistas Gharib e Janeudo, e os atacantes Ciel, Kiuan, Allanzinho e Rodrigo Fuzil.

Há ainda outros nove reforços anunciados. Os goleiros Silvado e João Vitor; os zagueiros Lucas Ramires e Jefão; o lateral-direito Yohan; os laterais-esquerdos Carlos Junio e Pablo Alves; o meio-campista Willyam Maranhão; e o atacante Christian Eto’o. O restante do elenco é formado por atletas recém-promovidos das categorias de base.

Após 27 anos, o Ferroviário volta a ter um treinador estrangeiro dirigindo sua equipe profissional. Antes do português Tiago Zorro, o argentino Pablo Enrique Centrone foi técnico do Coral em 1998.