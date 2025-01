Fortaleza aposta em recuperação do jovem colombiano Dylan Borrero para reforçar ataque

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG Dylan Borrero jogou 3 temporadas no Atlético-MG

A quarta contratação anunciada pelo Fortaleza para 2025 tem um perfil diferente em relação às outras caras novas que se juntarão ao elenco de Juan Pablo Vojvoda a partir da próxima quarta-feira, 8. O Tricolor aposta em um cenário de plenitude física e retomada do bom desempenho do jovem atacante colombiano Dylan Borrero para ter mais uma boa opção no setor ofensivo nesta nova temporada.

Apesar das seis taças no currículo, todas conquistadas no Brasil (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e três do Campeonato Mineiro), e de já ter atuado em três países diferentes, Borrero ainda não soma 100 jogos como profissional: entre Santa Fe, da Colômbia, Atlético-MG e o New England Revolution, dos Estados Unidos, foram 93 atuações e nove gols. O atacante ainda disputou três amistosos pela seleção colombiana, em 2023.

O jogador de 22 anos atua nas duas pontas e também executa funções centralizado no meio-campo. Borrero não tem alto número de bolas nas redes ou assistências e se caracteriza pelo duelo individual com os adversários, sobretudo em velocidade, e também ajuda na recomposição defensiva pelo biotipo.

"Entendemos sua chegada como uma grande oportunidade de mercado", explicou o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz. "O contrato dele com o New England se encerrou e vimos uma boa oportunidade de mercado, sem custos de transferência", corroborou Alex Santiago, diretor de futebol da SAF.

Revelado pelo Santa Fe, o camisa 11 despontou na equipe profissional em 2019 e, no ano seguinte, já foi contratado pelo Atlético-MG. Em 2021, integrou o elenco do Galo que venceu dois títulos nacionais e viveu a temporada com maior número de jogos (26). Meses depois, foi vendido ao New England Revolution por cerca de R$ 18,7 milhões.

Na América do Norte, porém, o jovem colombiano sofreu com lesões, o que o tirou de combate muitas vezes. Em três temporadas foram somente 38 jogos pelo clube da MLS.

Na volta ao Brasil, portanto, Dylan Borrero terá de aprimorar a parte física para evitar lesões e estar disponível em meio ao extenso calendário do Fortaleza — em 2024, o Leão entrou em campo 73 vezes. O Tricolor, com quem ele assinou contrato até o fim de 2028 e adquiriu 70% dos direitos econômicos, aposta em conseguir ter a melhor versão do colombiano a partir deste ano.

"Vojvoda gostou do nome, teve uma conversa com o jogador e sentiu o desejo dele de recuperar a carreira aqui do Brasil e no Fortaleza", disse Marcelo Paz.

O atacante será mais uma opção para a ponta-esquerda, posição em que Vojvoda conta com Moisés e Breno Lopes, e também para a direita, onde Marinho e Yago Pikachu são as peças. A brecha foi aberta com a saída de Machuca, que será emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina.

Borrero também será mais um estrangeiro no elenco tricolor. O jovem colombiano e o argentino recém-chegado Pol Fernández se juntam a Brítez, Mancuso, Cardona, Pochettino, Martínez, Kervin Andrade e Lucero, além de Kuscevic, que tem futuro indefinido.

Números da carreira de Dylan Borrero