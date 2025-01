Não sufoque o jornalista esportivo

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória Falar de futebol fora do ambiente de trabalho é exaustivo

Antes de começar este desabafo, adianto meus mais sinceros desejos de um Feliz Ano-Novo a todos os leitores desta humilde coluna.

Enfim, acabou oficialmente o período de confraternizações. Aquele época do ano que você encontra os velhos e novos amigos de todas as bolhas possíveis. A turma do trabalho, do futebol, do barzinho, do colégio e por aí vai. E, claro, os familiares.

Chega o momento das rodas de conversa. Papo vai, papo vem sobre a vida de um e de outro. As angústias, as novidades, uma história engraçada aqui e acolá. Entre um gole e outro de cerveja, sempre tem alguém que traz à tona o assunto “futebol”. E é aqui que eu preciso confessar: eu, jornalista esportivo, detesto falar sobre futebol fora do trabalho.

É isso mesmo. Fora do ambiente profissional, só falo de futebol quando estou no meu berço da intimidade, em casa, curtindo um joguinho à vontade. E mesmo ali eu não consigo escapar da profissão. É só o juiz apitar o início da partida para eu abrir o aplicativo de estatísticas e conferir como vai a temporada daquele atacante. É um vício.

Mas ali, pelo menos, sou eu comigo mesmo. Não preciso ficar debatendo ou respondendo sobre futebol para ninguém.

Já nas confraternizações, sou um alvo fácil para amigos e familiares tirarem todas as dúvidas do planeta sobre o tal do futebol. "E aí, fulano vem ou não para o Ceará?", pergunta um primo alvinegro. "Macho, esse Pol Fernández é bom mesmo?", questiona um amigo tricolor.

Tem quem nem pergunta nada, só solta uma análise atravessada para eu rebater. Mas a última coisa que quero falar é sobre esporte. Eu respiro futebol, durmo pensando em futebol, sonho com futebol.

Certamente, na mesa do bar ou seja lá onde estiver fora do campo de trabalho, o futebol não será o assunto que gostaria de abordar.

Uma vez, no terceiro encontro com minha namorada, fui apresentado às amigas dela e recebi um verdadeiro questionário: queriam que eu recitasse os cinco primeiros colocados da Série A, numa espécie de teste de conhecimento.

Mas nada supera o meu irmão André, um personagem à parte. Ele é o último da fila dos entendedores de futebol, mas é o primeiro a abrir a boca. Desde 2018, ele insiste que o goleiro Cássio, ex-Corinthians, teria defendido aquela finalização do De Bruyne na Copa do Mundo na Rússia.

E quando é jogo da seleção brasileira? André vira uma metralhadora de cornetas. Ele pergunta a minha opinião apenas para discordar. E lembrar, por vezes, que o volante da Canarinho, seja ele quem for em campo, não é melhor que Ralf Pitbull.

Conhece algum jornalista esportivo? Não sufoque.