Ceará confirma Sobral e Éder e vê Nacional "anunciar" Galeano

A tarde de ontem foi movimentada também por anúncios de reforços do Ceará para 2025. Em entrevista coletiva do presidente João Paulo Silva e também pelas redes sociais, o Vovô confirmou as contratações do zagueiro Éder, ex-América-MG, e do volante Fernando Sobral, que retorna a Porangabuçu.

O meio-campista estava no Cuiabá-MT desde 2022 e volta ao Vovô por empréstimo para esta temporada. Em caso de permanência do Alvinegro na Série A para 2026, o contrato prevê obrigação de compra.

Pelo Ceará, Sobral disputou 171 partidas, marcou oito gol e foi campeão da Copa do Nordeste de 2020. Já pelo Dourado, em duas temporadas, atuou 110 vezes, balançou as redes em 11 ocasiões e deu dez assistências, sendo titular absoluto.

Já Éder vestiu a camisa do América-MG nos últimos três anos e agora reforça o Alvinegro com contrato até o fim de 2026. Ele foi o terceiro zagueiro anunciado pelo Ceará, que já havia confirmado as chegadas de Willian Machado e Marllon.

Experiente, o defensor de 29 anos também já vestiu as camisas de Bahia, Athletico-PR, Sport e Atlético-GO.

Além da dupla, um anúncio "extraoficial" confirmou mais uma cara nova do Ceará para 2025: o jovem atacante paraguaio Antonio Galeano, que já defendeu o São Paulo. O Nacional, do Uruguai, informou o empréstimo do camisa 7 por 230 mil dólares (R$ 1,4 milhão na cotação atual). O jogador pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai, estava cedido ao Nacional e será repassado ao Vovô.