Ferroviário recebe Santa Cruz-RN para avançar no pré-Nordestão; Maracanã visita ABC

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Técnico Tiago Zorro em treino do Ferroviário no Elzir Cabral

A noite deste sábado, 4, reserva dois duelos decisivos entre cearenses e potiguares. Pela primeira fase da Eliminatória da Copa do Nordeste, o Ferroviário recebe o Santa Cruz-RN, no estádio Presidente Vargas, enquanto o Maracanã lutará pela vaga à segunda fase no Frasqueirão, em Natal (RN), contra o ABC-RN. Ambas as partidas ocorrem às 19h30min e não terão transmissão com imagens.

Como os confrontos são em jogo único, os mandos de campo são definidos conforme o ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por isso o Tubarão da Barra duela em casa diante do Santa Cruz potiguar, e o Bicolor Metropolitano visita o Elefante em solo potiguar.

Campeão da Copa Fares Lopes na mais recente competição de 2024 — o que garantiu o time coral na Copa do Brasil deste ano —, o Ferrão terá a estreia do técnico português Tiago Zorro. O último comandante estrangeiro do time da Barra do Ceará havia sido o argentino Pablo Enrique Centrone, em 1998.

Zorro foi indicado pelos investidores europeus (dois portugueses e um russo) que fizeram proposta e pretendem adquirir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferroviário. O novo "mister" coral foi anunciado no último dia 12 de dezembro, ou seja, teve menos de um mês de trabalho antes do primeiro compromisso, já em caráter decisivo.

"Não houve muito tempo para preparar para esta pré-Copa, mas acredito que os jogadores têm qualidade, estamos confiantes. Acreditamos também no pouco trabalho que fizemos, os jogadores aceitaram muito bem esse trabalho. Estamos felizes por estar aqui, com todo o elenco, e vamos trabalhar para poder passar ao próximo jogo", projetou Tiago Zorro.

Do elenco campeão da Fares Lopes, que foi comandado pelo cearense Marcelo Vilar, o Ferroviário manteve nove nomes: os zagueiros João Cubas e Wesley Junior; o lateral-direito Rikelmy; os meio-campistas Gharib e Janeudo; e os atacantes Ciel, Kiuan, Allanzinho e Rodrigo Fuzil. Os experientes Janeudo e Ciel foram peças importantes no setor ofensivo.

Somaram-se ao grupo para a temporada 2025 mais nove jogadores: os goleiros Silvado e João Vitor; os zagueiros Lucas Ramires e Jefão; o lateral-direito Yohan; os laterais-esquerdos Carlos Junio e Pablo Alves; o meio-campista Willyam Maranhão; e o atacante Christian Eto’o.

Os ingressos para o embate no PV custam R$ 40 (meia-entrada R$ 20) para o setor laranja da arquibancada e R$ 80 (meia R$ 40) para o setor social.

Já em Natal (RN), o Maracanã, que participa da Copa do Nordeste pela primeira vez, encara o tradicional ABC, de Ney Franco, em busca da classificação para a próxima fase da Eliminatória. Comandado pelo ex-volante Júnior Cearense, o Bicolor tem nomes experientes no elenco, como o goleiro Rayr, o zagueiro Edimar, o meio-campista Patuta e os atacantes Testinha e Luís Soares.

Os oito times classificados dos embates deste sábado avançam para novo mata-mata, na próxima quarta-feira, 8, quando serão definidas as quatro equipes que estarão na fase de grupos do Nordestão e 2025. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nos pênaltis — tanto na primeira quanto na segunda fase da Eliminatória. (Com Rangel Diniz/Especial para O POVO)

Ferroviário aprova constituição de SAF com 93% dos votos

Um dia para ficar na história do Ferroviário. Na noite desta sexta-feira, 3, foi aprovada com 93,33% dos votos a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O momento ocorreu na Assembleia Geral marcada pelo Tubarão da Barra.

Ao todo, 45 sócios-torcedores participaram do momento. Foram 42 votantes a favor da constituição da sociedade anônima do clube e apenas dois votos contra. Ocorreu ainda uma abstenção no processo.

No mesmo dia, o Ferroviário também divulgou detalhes da venda da SAF do clube. A empresa Makes, do português Pedro Roxo, propôs a aquisição de 90% do negócio pela gestão das categorias de base e dos times masculino e feminino, ficando responsável por todo o custo destes elencos.

Nesses moldes, a Vila Olímpica Elzir Cabral, apesar de não fazer parte da negociação, ficaria disponível para utilização da SAF durante os próximos 20 anos.

Os valores de investimento variam dentro de cada divisão que o Ferroviário participe. Na Série D, seriam aplicados R$ 10 milhões ao ano, enquanto na Série C seriam R$ 15 milhões anuais. Em caso de Série B, o investimento seria de R$ 25 milhões, enquanto na Série A, as aplicações seriam de R$ 50 milhões.

O valor de acionamento da SAF é de R$ 13 milhões, sendo proposto R$ 500 mil de entrada 30 dias após a assinatura do contrato, R$ 3 milhões para o pagamento de dívidas no prazo de 60 meses e R$ 9,5 milhões para uma grande reforma no Elzir Cabral, com a aplicação imediata de R$ 2 milhões em 2025 e o restante do valor diluído em 48 meses.

O nome, cores e símbolos do time continuam com a associação, sem poder sofrer alteração por parte da SAF, assim como 10% de todo e qualquer acordo/contrato publicitário, 10% de todo valor do programa de sócio-torcedor e 25% do lucro obtido na venda de produtos oficiais pela loja oficial.

Dentro da SAF, o associativo ainda teria direito a uma vaga (de cinco) no conselho de administração e uma vaga (de três) no Conselho Fiscal. A data de uma assembleia para decisão da venda será divulgada posteriormente pelo time.