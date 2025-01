Fortaleza mantém acordo com Coritiba e avança por compra de Kuscevic

Foto: Lucas Emanuel/FCF Zagueiro Kuscevic comemora gol no jogo Fortaleza x Athletico-PR, no PV, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

A novela que dominou os últimos dias de 2024 e virou o ano no Pici, enfim, caminha para um desfecho. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza enfrenta a concorrência de outros clubes — inclusive de equipes do Brasil —, mas já tem acordo apalavrado com o Coritiba e avançou na negociação para selar a compra do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic.

O camisa 13 foi um dos pilares do sistema defensivo do Tricolor ao longo de 2024, viveu a temporada com mais jogos disputados e voltou a ser convocado para a seleção do Chile, inclusive sendo titular nos jogos contra Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O desempenho valorizou o defensor, que virou alvo no mercado da bola a partir do fim do vínculo temporário com Fortaleza, na última quarta-feira, 1º.

O empréstimo feito pelo Coxa ao Tricolor previa opção de compra por 1,5 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual), que poderia ser exercida até o último dia 31 dezembro para adquirir 50% dos direitos econômicos. Semanas antes, o Leão já havia informado os paranaenses que pretendia ter o camisa 13 em definitivo e tratava sobre as condições financeiras.

O Coritiba, que está na Série B e não conseguiria arcar com o salário de Kuscevic, entende que este valor já renderia uma boa venda por um zagueiro que não faz parte do elenco, além de não ter recebido propostas com cifras superiores. Os clubes já tinham acordo alinhado, mas o Fortaleza ainda não tinha conseguido chegar a um consenso com o estafe do defensor de 28 anos em relação às condições do contrato definitivo.

Agora, o Leão e os representantes do jogador estão mais próximos de um acerto. A equipe do Pici entende que oferece um contrato ao zagueiro no patamar de um jogador de seleção nacional em termos financeiros, com duração por três ou quatro temporadas. O tema ainda é tratado com cautela, mas o cenário é visto com maior otimismo neste momento.

Se de fato selar acordo com Kuscevic, o Fortaleza vai notificar o Coritiba e efetuar a compra do jogador. Pela importância e qualidade do zagueiro, além da negociação difícil, o Tricolor entende que o chileno se tornaria mais uma "contratação" para a temporada 2025, em caso de desfecho positivo.

Há cerca de duas semanas, diante dos entraves na negociação com os agentes de Kuscevic, o Fortaleza tomou conhecimento que já havia movimentos no mercado da bola nacional e internacional de equipes interessadas no zagueiro.

De acordo com Zero Hora, um destes clubes foi o Grêmio, agora comandado por Gustavo Quinteros, que trabalhou com o defensor na Universidad Católica, do Chile, em 2019. Do outro lado da corda, Vojvoda também foi acionado para reforçar o interesse de contar com Kuscevic em 2025.

Kuscevic chegou ao Pici no início de fevereiro, em negociação que envolveu a ida de Benevenuto para o Couto Pereira, também por empréstimo. O camisa 13 ganhou espaço na defesa tricolor e disputou 43 jogos, com três gols marcados.

Foi a temporada da carreira do defensor com mais partidas oficiais por um clube, superando as 34 de 2023, entre Coritiba (32) e Palmeiras (2). O desempenho fez o zagueiro chileno voltar a ser convocado pela seleção nacional, o que não ocorria desde 2022.

Revelado pela Universidad Católica, do Chile, Kuscevic teve breve passagem pelas categorias de base do Real Madrid e retornou ao clube de origem em 2016, quando se firmou no elenco profissional. A saída da terra natal ocorreu em 2020, quando se transferiu para o Palmeiras.

No Verdão, em três temporadas e meia, entrou em campo apenas 42 vezes. No ano passado, foi comprado pelo Coritiba por R$ 6 milhões, mas não permaneceu para esta temporada após o rebaixamento para a Série B.



Fortaleza acerta venda Bruno Melo e empresta Bernardo Schappo

O Fortaleza definiu o destino de dois zagueiros que não fazem parte dos planos da comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda. O experiente Bruno Melo teve concretizada a venda ao Coritiba, onde já atuou em 2024, e o jovem Bernardo Schappo foi emprestado ao Vila Nova-GO.

O Coxa já havia manifestado interesse na permanência de Bruno — desta vez em definitivo —, mas as negociações com o Leão tiveram idas e vindas, inclusive com concorrência de Santos e Mirassol. Por fim, os paranaenses levaram a melhor e fecharam a compra. O polivalente defensor assinará contrato por dois anos, com opção de renovação por mais um.

Já Bernardo Schappo, que nunca atuou com a camisa do Leão, defendeu o Botafogo-SP no ano passado e disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro nesta nova temporada. O zagueiro de 25 anos viaja hoje com destino a Goiânia (GO) para se apresentar ao Tigre, para onde também rumou o goleiro Maurício Kozlinski.

Bruno Melo tinha contrato com o Tricolor até o fim deste ano, enquanto Schappo segue com vínculo até dezembro de 2026.