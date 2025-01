Ceará e Fortaleza estreiam hoje na Copinha

Foto: João Moura/Fortaleza EC e Gabriel Silva/Ceará SC Fortaleza e Ceará encerraram as preparações para a Copinha 2025

Enquanto os times profissionais se preparam, as torcidas de Ceará e Fortaleza podem matar parte da saudade acompanhando as equipes sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô e o Leão estreiam hoje na competição contra a Portuguesa Santista-SP e Carajás-PA, respectivamente.

O Alvinegro de Porangabuçu será o primeiro a entrar em campo. A partida contra a Portuguesa Santista acontecerá às 15 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, localizado no bairro da Mooca, na capital de São Paulo. O Vovô faz parte do Grupo 31, que conta ainda com Juventus-SP e Trindade-GO.

O objetivo do Vovô é superar a campanha do último ano, quando teve um ótimo desempenho na fase de grupos, classificando-se como primeiro colocado e com 100% de aproveitamento, mas acabou sendo eliminado na etapa seguinte pelo São Paulo, em disputa por pênaltis. A melhor performance do clube na competição aconteceu em 2016, quando chegou às oitavas de final.

Para isso, o Ceará conta com alguns talentos no elenco. Entre eles estão o zagueiro Vini Uchella, que esteve na edição de 2023 com apenas 17 anos e pode ganhar oportunidade no time titular. Além do defensor, o técnico Alison Henry tem duas boas opções no setor ofensivo: o meio-campista Melk, camisa 10 do time, e o versátil Zé Neto, que jogará como ponta.



O Fortaleza, por outro lado, faz seu jogo um pouco mais tarde, às 19 horas. O duelo diante do Carajás acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, localizado na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo. O Leão do Pici integra o Grupo 25, composto também por Ituano-SP e São Bento-SP.

O Tricolor detém a façanha de ter protagonizado a melhor campanha de uma equipe cearense na história da Copinha. Em 2008, o clube alcançou as quartas de final, feito que repetiu na temporada de 2023. A ideia do Leão para a edição deste ano, claro, é tentar superar a própria marca. Em 2023, a equipe acabou eliminada na terceira fase do torneio.

No plantel, o técnico Léo Porto, que também é auxiliar fixo da comissão de Vojvoda, possui boas promessas. Dois jogadores são os pilares do meio-campo: Fabrício Dias, capitão do time, e Bruninho. No ataque, a esperança de gols está em Kauê Canela. O atleta de 20 anos chegou ao Fortaleza depois de uma ótima atuação na Copinha de 2023 pelo Novorizontino.

Ceará x Portuguesa Santista-SP: onde assistir



5/1, domingo, às 15h00: Ceará x Portuguesa Santista - SporTV



Fortaleza x Carajás-PA: onde assistir