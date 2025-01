Com show de Léo Santana, Ceará apresenta elenco à torcida na Feijoada da Arrancada

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Torcida do Ceará conhecerá elenco de 2025 na Feijoada da Arrancada

O Ceará promove hoje, a partir das 12 horas, no Marina Park Hotel, a 10ª Feijoada da Arrancada, tradicional evento do clube para dar o pontapé na temporada junto com os torcedores. Com shows de Léo Santana, Forró Real e Rogerinho, a torcida alvinegra será apresentada ao novo elenco da equipe para o calendário de 2025, quando o Vovô terá pela frente o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.



Os ingressos para o evento alvinegro variam entre R$ 100 a R$ 280 para dois setores disponíveis. A Área Vip dá direito a feijoada liberada, enquanto Lounge Esporte da Sorte tem open bar, com água, refrigerante, cerveja e uísque, além de alimentação.

Os torcedores interessados ainda podem adquirir os ingressos no site Vozão Tickets e na bilheteria no local a partir das 10 horas.

A edição de 2025 marca o retorno da Feijoada da Arrancada após quatro anos sem realização. Em 2022, o clube tentou promover a tradicional festa, mas precisou cancelar devido ao decreto estadual na época de combate à Covid-19 que restringiu públicos em locais fechados ou abertos.

"A Feijoada da Arrancada é um evento de muita importância no calendário do Ceará Sporting Club, haja vista se tratar de um dos primeiros contatos da torcida com o elenco, que sente a energia positiva da maravilhosa nação alvinegra. Além disso, são apresentadas as metas do ano ao torcedor. Tudo isso em um momento de confraternização, respeito e com muita alegria", afirma o diretor cultural do clube, Anacleto Figueiredo.

Reforços de 2025

Para a temporada de 2025, o Ceará já anunciou oficialmente nove reforços: o lateral-direito Dieguinho, os zagueiros William Machado, Marllon e Éder, o lateral-esquerdo Nícolas, os meio-campistas Matheus Araújo e Fernando Sobral e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho. Além deles, embora não tenham sido anunciados, há jogadores acertados com o clube do Porangabuçu, como o goleiro Keiller e o paraguaio Antonio Galeano.

Este último defendeu o Nacional, do Uruguai, na temporada de 2024 e terminou o ano como o jogador que disputou jogos do elenco da equipe, com 48. Galeano fez oito gols e distribuiu dez assistências. O atleta tinha contrato até 2025 com o time uruguaio, mas rompeu o vínculo e acertou com o Alvinegro cearense livre no mercado.

O Ceará será o segundo time brasileiro na carreira de Galeano. O paraguaio defendeu o São Paulo de 2019 a 2021. Na base do tricolor paulista, ele somou 75 jogos e marcou 45 gols. No profissional, o atacante não teve o mesmo destaque, com um gol e três assistências em 29 partidas.

Ingressos para a 10ª Feijoada da Arrancada:

Área VIP:

Sócio: R$ 100,00

Não sócio: R$ 140,00

Lounge Esportes da Sorte

Sócio: R$ 240,00

Não sócio: R$ 280,00