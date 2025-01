Fortaleza tem rivais definidos na Orlando Cup; veja datas e transmissão

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Delegação tricolor viaja dia 10 para os EUA

A organização da Orlando Cup definiu quem serão os adversários do Fortaleza no torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, neste mês de janeiro. Após as desistências de Santos e Atlético Nacional, da Colômbia, o torneio acertou a participação de dois times norte-americanos: o Chicago Fire, que disputa a MLS, e o Miami United, conforme apurou com exclusividade o Esportes O POVO.

Pela programação inicial, divulgada em 18 de novembro, o Tricolor enfrentaria o Santos, no próximo dia 14 de janeiro, e depois o Atlético Nacional, no dia 19. Porém, a equipe colombiana abriu mão da presença no torneio, caminho seguido pelo Peixe no último dia 27 de dezembro.

O Miami United — clube que o ex-atacante Adriano Imperador defendeu — já havia sido escolhido para o lugar do Atlético Nacional e agora o Chicago Fire teve participação confirmada para ocupar o posto deixado pelo Santos.

Com as mudanças, o Fortaleza enfrentará no próximo dia 18 a equipe do Miami United. Já em 19 de janeiro o rival será o Chicago Fire. O Esportes O POVO apurou ainda que uma das partidas terá transmissão dos canais Espn.

Jogos do Fortaleza na Orlando Cup:

Fortaleza x Miami United

Fortaleza x Chicago Fire

A equipe disputa a MLS e, na temporada 2024, ficou na última posição do grupo Leste da competição — foi o penúltimo colocado da classificação geral. O elenco do Chicago não tem brasileiros, mas conta com o meia argentino Federico Navarro, que foi comandado por Vojvoda no Talleres-ARG. O artilheiro do time é o centroavante belga Hugo Cuypers, autor de dez gols na última temporada.

Em setembro do ano passado, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, visitou o estádio e a sede do Chicago Fire e também do Chicago Red Stars, que é a equipe de futebol feminino.

O Fortaleza se apresenta na próxima quarta-feira, 8, para o pontapé inicial na temporada 2025 e embarca na tarde de sexta, 10, para os Estados Unidos. A delegação ficará no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida.

Mudança no calendário por pré-temporada

A ida do Fortaleza para os Estados Unidos levou a Federação Cearense de Futebol (FCF) a adequar o tabela de jogos da equipe na primeira fase do Campeonato Cearense de 2025. A estreia do Leão no Estadual será em 25 de janeiro, contra o Horizonte — o início do Manjadinho será no dia 18.