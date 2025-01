Gabigol elogia Diniz, acredita estar no auge e diz que recusaria Cruzeiro se Tite fosse técnico

Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi apresentado neste sábado (4/1) aos torcedores do Cruzeiro, no Mineirão

Depois de entrar no gramado do Mineirão e receber o carinho de 45 mil torcedores, Gabigol concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador do Cruzeiro ontem. O atacante prometeu se conectar com Dudu e Matheus Pereira e elogiou o trabalho de Fernando Diniz. Durante a conversa, ainda sobrou para Tite, em provocação do dono da SAF do clube, Pedro Lourenço.

"Se fosse para vir um técnico aí, ele (Gabigol) não vinha não", brincou Pedrinho, ao que o jogador completou: "Eu não falei, mas vou falar agora: É verdade." O atacante viveu desavença com o treinador ainda no Flamengo, em 2024.

Gabigol evitou prometer títulos, mas garantiu que o Cruzeiro "vai incomodar". Ele também defendeu que, aos 28 anos, está no melhor momento da vida "dentro e fora de campo" e colocou como um objetivo o retorno à seleção brasileira.

“Primeiro, vou sempre colocar o Cruzeiro na frente. Com todo o carinho e o esforço que fizeram por mim, o Cruzeiro tem que estar na frente de tudo. A seleção não é um objetivo só meu, temos jogadores de seleção aqui. O Dudu já esteve, o Cássio já esteve, Matheus Pereira, Matheus Henrique, que é um craque. Já pude ganhar com o Wallace nas Olimpíadas. Meu primeiro objetivo é estar com meus companheiros, depois as coisas vão acontecer naturalmente”, destacou.

O atacante também não perdeu a oportunidade para provocar o maior rival do Cruzeiro, o Atlético-MG.

"Eu sei que aqui tem rivalidade imensa. Nunca vivi uma rivalidade tão grande. O que posso dizer é que respeito muito o Atlético. Grande clube. Mas o Maior de Minas é o Cruzeiro", disse.



Além de Gabi, o Cruzeiro apresentou ontem no Mineirão outros reforços para a temporada 2025: o lateral-direito Fagner, o volante Christian e os meias Eduardo e Rodriguinho.