Na estreia de Zorro, Ferroviário vence nos pênaltis e avança na Pré-Copa do Nordeste

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferroviário x Santa Cruz-RN, no estádio Presidente Vargas, pela pré-Copa do Nordeste

O técnico Tiago Zorro deixou sua marca com uma classificação nos pênaltis logo na estreia pelo Ferroviário, precisando evocar a bravura de seu tradicional homônimo das telonas. Sob o comando do português, o Tubarão da Barra empatou em 0 a 0 com a bola rolando, diante do Santa Cruz-RN, na noite deste sábado, 4, no estádio Presidente Vargas, e deixou a desejar na atuação, em especial no primeiro tempo, mas garantiu sua vaga na segunda fase da Pré-Copa do Nordeste nas penalidades, ganhando por 7 a 6.



Na próxima etapa da competição, o Coral vai encarar o Treze-PB. Outro cearense na disputa, o Maracanã também superou o ABC-RN nos pênaltis e enfrentará o CSA-AL.

A classificação coral foi marcada por um duelo movimentado, mas sem gols com a bola rolando. Em campo, o Ferroviário não confirmou o favoritismo e deixou claro que o entrosamento precisa ser trabalhado, mas conseguiu abrir a temporada de 2025 com o pé direito nos pênaltis. O goleiro Sivaldo foi crucial no tempo regulamentar e nos pênaltis, defendendo uma das cobranças adversárias. O time potiguar ainda acertou uma penalidade na trave.



Por ser melhor posicionado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o escrete coral atuou em seus domínios, diante dos torcedores. Com nove contratações relacionadas e jovens da base completando o elenco de poucos remanescentes – também nove – após o título da Fares Lopes, a torcida conheceu o plantel que vai vestir vermelho, preto e branco durante a temporada.



Logo na escalação do Tubarão, um pouco do que viria a tentar o técnico Thiago Zorro já estava exibido. O esquema 4-3-3, usado por Marcelo Vilar na Fares Lopes, virou um 3-5-2, colocando a armação das jogadas nos pés de Janeudo e o comando ofensivo na responsabilidade de Ciel e Allanzinho, aliando juventude e experiência na dupla ataque.

Na primeira etapa, o Ferroviário não encontrou o protagonismo esperado e via o Santa Cruz-RN dominar a partida. Logo antes dos cinco minutos de jogo, a equipe potiguar perdeu uma chance dentro da pequena área e seguiu dominando a posse de bola, enquanto as tentativas do Tubarão partiam de chutes de fora da área do meia Janeudo.

O estreante goleiro Sivaldo foi o grande destaque dos primeiros 45 minutos. Dominante, o time do Rio Grande do Norte tentava cruzamentos fechados na área do clube cearense, que paravam no goleiro de grande envergadura. A grande chance coral no primeiro tempo foi em cabeceio do ofensivo Allanzinho, que parou em grande defesa do goleiro adversário.

No segundo tempo, o roteiro era diferente. Ainda que as substituições do Ferroviário fossem conservadoras, o time começou a se entender melhor e encaixar jogadas perigosas. O Tubarão passou a ter mais ímpeto, gerando chances claras, especialmente com Ciel, que chegou a balançar as redes aos 28 minutos da etapa, mas teve o gol anulado por impedimento.



A partida teve o tempo regulamentar empatado e caminhou para as penalidades, onde o goleiro Sivaldo conseguiu defender um pênalti e viu outro jogador adversário cobrar na trave. O Tubarão da Barra venceu por 7 a 6.