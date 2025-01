Ceará vira sobre a Portuguesa Santista e estreia com vitória na Copinha 2025

Foto: Gabriel Silva Fernando Gabriel e Kaique marcaram os gols do Vovô

O Ceará abriu a sua promissora campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 com uma boa atuação, ainda que não tenha conseguido ampliar o placar. Na tarde deste domingo, 5, o Vovô derrotou a Portuguesa Santista por 2 a 1, de virada, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, e somou os primeiros três pontos no Grupo 31.

A equipe comandada pelo técnico Alison Henry dominou a partida do início ao fim, mesmo com o pênalti cometido no início da partida, que gerou o gol adversário. O destaque ficou por conta do agora atacante e capitão Zé Neto, que atuou na última edição como lateral. O camisa 11 fez bela partida e deu uma assistência de letra. Os gols alvinegros foram marcados por Fernando Gabriel e Kaique. Maninho marcou para a Briosa.



O início da partida deu ao torcedor uma esperança de que o Ceará logo abriria o placar. Em especial pelo lado direito com Zé Neto e Victor Santos, o Vovô entrou na área adversária pelo menos sete vezes em cinco minutos. Contudo, foi na primeira vez que a Portuguesa teve a posse, aos 6 minutos, que um gol saiu e não foi alvinegro.



Pelo lado direito, o ponta Galvão avançou com velocidade, aproveitando o espaço pelo lado direito em contra-ataque, deu uma meia-lua no defensor Gilmar e caiu na dentro da área. Mesmo com muita reclamação do time cearense, o árbitro apontou um puxão e assinalou a penalidade, convertida por Maninho, capitão do Rubro-Verde.



Mesmo após o gol, o Ceará seguiu tentando atacar. No meio de campo, o escrete preto-e-branco levava vantagem sobre a Briosa, principalmente pela boa partida do volante Fabrício, que registrou um alto número de desarmes. O time da Portuguesa aumentava a marcação em Melk, principal destaque do Ceará, mas cedia espaço pelo lado direito do setor ofensivo alvinegro.



Assim, após investidas – uma delas, inclusive, com uma tentativa de bicicleta de Zé Neto –, o Ceará encontrou um lance com passes rápidos pela região citada. Kaique tocou para Zé Neto, que serviu, de letra, o ponta Fernando Gabriel, que acertou belo chute no canto inferior para empatar a partida.

O tento anotado renovou as esperanças e o Vovô aumentou a pressão. Pouco tempo depois, aos 32 minutos, o Ceará conseguiu reverter o placar, com um gol de cabeça de Kaique, que já passou pelo profissional, após uma cobrança de lateral longo.

Na segunda etapa, o Vovô se manteve protagonista e teve inúmeras chances de ampliar, mas não teve a mesma efetividade da primeira etapa. O técnico Alisson Henry alterou todo o setor ofensivo para dar rodagem ao elenco, que mostrou boas valências na estreia, mas pode melhorar a pontaria.