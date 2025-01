Com mais de 4 mil torcedores, Ceará apresenta o elenco à torcida em "Feijoada da Arrancada"

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC A torcida do Ceará esteve presente em peso e cantou o hino do clube e músicas de arquibancada junto ao elenco principal

O Ceará realizou, neste domingo, 5, a 10ª Feijoada da Arrancada, com a presença de milhares de torcedores ansiosos para a temporada de 2025. O tradicional evento aconteceu no Marina Park Hotel e contou com todo o elenco já anunciado que vestirá preto e branco nas competições oficiais deste ano, além de atrações musicais, a principal delas o cantor Léo Santana.

A estimativa é de que mais de 4 mil torcedores estiveram presentes, conforme informações do clube. Antes dos shows de Léo Santana, Rogerinho e Forró Real, os atletas subiram no palco e foram apresentados aos torcedores presentes. Entre eles, Erick Pulga, que teve a venda concretizada ao Bahia também neste domingo.

Reunidos, elenco, comissão técnica e torcida entoaram o hino do escrete preto-e-branco, além de músicas de arquibancada que empurraram o Ceará ao Acesso da Série B para a Série A em 2024.

A edição de 2025 marcou o retorno do evento após quatro anos sem realização. Em 2022, o clube tentou promover a tradicional festa, mas precisou cancelar devido ao decreto estadual de combate à Covid-19.

O técnico Léo Condé também esteve presente e levou palavras de esperança à torcida Alvinegra, que jogará o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A em 2025.

No evento, o clube anunciou que promoverá o primeiro treino aberto da temporada no próximo dia 11 de janeiro, no estádio Presidente Vargas. Em 2024, a diretoria alvinegra também promoveu uma atividade semelhante no mesmo estádio, no início do ano, reunindo 14 mil torcedores.

Outra novidade anunciada na Feijoada da Arrancada foi a primeira corrida de rua promovida pelo clube, prevista para o dia 1° de junho. O clube não divulgou maiores detalhes.

Reforços apresentados

Para a temporada de 2025, o Ceará já anunciou oficialmente nove reforços: o lateral-direito Dieguinho, os zagueiros William Machado, Marllon e Éder, o lateral-esquerdo Nícolas, os meio-campistas Matheus Araújo e Fernando Sobral e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho. Além deles, embora não tenham sido anunciados, há jogadores acertados com o clube do Porangabuçu, como o goleiro Keiller e o paraguaio Antonio Galeano.

Este último defendeu o Nacional, do Uruguai, na temporada de 2024 e terminou o ano como o jogador que disputou jogos do elenco da equipe, com 48. Galeano fez oito gols e distribuiu dez assistências. O atleta tinha contrato até 2025 com o time uruguaio, mas rompeu o vínculo e acertou com o Alvinegro cearense livre no mercado.

O Ceará será o segundo time brasileiro na carreira de Galeano. O paraguaio defendeu o São Paulo de 2019 a 2021. Na base do tricolor paulista, ele somou 75 jogos e marcou 45 gols. No profissional, o atacante não teve o mesmo destaque, com um gol e três assistências em 29 partidas.