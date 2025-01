Rodrigo Garro é indiciado por homicídio culposo, mas sem agravante

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em acidente com vítima fatal na Argentina

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, participou de audiência neste domingo, após se envolver em acidente que deixou uma vítima fatal na província de La Pampa, na Argentina, e foi indiciado por homicídio culposo. Não houve agravante, já que a quantidade de álcool no corpo do atleta era insuficiente para isso, e não foram impostas restrições que o impeçam de deixar o país. Por isso, ele volta ao Brasil na noite de segunda-feira, e a expectativa é que esteja no CT Joaquim Grava durante a reapresentação do elenco, na terça.

Enquadrado no artigo 84, que trata de condução imprudente e negligente ao volante, o jogador, que completou 27 anos no dia do acidente, está proibido de dirigir. O procurador responsável pelo caso vai decidir se fará a acusação, que deve seguir o indiciamento e classificar o caso como homicídio culposo, antes de o juiz concluir se levará a julgamento, em processo que deve durar de 1 a 2 anos.

O acidente aconteceu em um cruzamento de uma pequena rodovia, pela qual o jogador dirigia, com uma via sem asfalto, de onde veio a motocicleta. O local não tinha sinalização ou iluminação. Nicolás Chiaraviglio, 30, piloto da moto, que estava com o farol desligado e sem capacete, chocou-se com a lateral do veículo de Garro. O meia foi submetido a teste de alcoolemia que constatou a presença 0,54g de álcool em seu sangue.

Desde que as primeiras informações sobre o acidente começaram a circular, o Corinthians montou um grupo para acompanhar o caso. O diretor jurídico, Vinicius Cascone, e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, mantêm contato com os advogados de Garro para acompanhar a situação.

O elenco do Corinthians se representa nesta terça-feira para dar início à preparação para a temporada 2025, que começa oficialmente para os corintianos no dia 16, em duelo com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Paulistão. A equipe está no Grupo A, junto de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.

Em 2024, Garro foi o principal destaque do Corinthians e eleito o melhor meia da Série A do Campeonato Brasileiro. No ano passado, ele disputou 62 jogos, fez 13 gols e deu 14 assistências.