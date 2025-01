CBF nega pedido do Ferroviário por mudança de horário do jogo contra o Treze-PB

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferroviário x Santa Cruz-RN, no estádio Presidente Vargas, pela pré-Copa do Nordeste

O Ferroviário divulgou na tarde desta segunda-feira, 6, que a solicitação de mudança do horário do jogo contra o Treze-PB feita para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi negada pela entidade máxima do futebol nacional. Assim, a partida válida pela segunda preliminar eliminatória da Copa do Nordeste está confirmada para acontecer nesta quarta-feira, 8, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

De acordo com a nota divulgada pelo clube, a CBF justificou em um ofício que a solicitação não poderia ser alterada já que os horários dos jogos seguem alguns critérios técnicos. "A programação dos jogos foi elaborada com base em critérios técnicos que contemplam a dispersão de dois jogos às 16 horas e dois jogos às 20 horas. Essa configuração visa equilibrar fatores como a logística dos times visitantes e o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, incluindo clubes, atletas e público”, salientou a entidade.

Após a justificativa, o Ferroviário lamentou "profundamente a decisão", frisando entender que o torcedor seria o prejudicado ao "entender que o 'fator casa', direito conquistado por melhor posição em ranking, acaba também por ser minimizado nestas circunstâncias".

O Ferroviário se classificou para a segunda preliminar do Nordestão após superar o Santa Cruz de Natal em casa, nos pênaltis, por 7 a 6. A partida foi realizada no estádio Presidente Vargas no último sábado, 4, e contou com a presença de torcedores do Tubarão da Barra. Caso vença o Treze, o time cearense garante participação na fase de grupos da Lampions.