Ceará retoma conversas e tenta contratação de Everaldo, do Bahia

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Atacante Everaldo está desde 2023 no Bahia

Em busca de um centroavante no mercado da bola, o Ceará retomou conversas com o atacante Everaldo, do Bahia, e tenta a contratação do camisa 9. O nome do atleta de 33 anos é um desejo antigo do Vovô e as negociações estão em curso, conforme apurou o Esportes O POVO.



O departamento de futebol do Alvinegro já havia tentado Everaldo semanas atrás em meio à negociação com Erick Pulga, mas o desejo inicial do jogador era permanecer no Bahia. O cenário atual, porém, mudou e o centroavante se mostrou mais aberto a escutar a proposta do time cearense.

Nas novas conversas, o Ceará apresentou uma proposta financeira com valor próximo ao que Everaldo recebe no Esquadrão. O clube cearense também conversa com o Bahia, já que o atleta tem contrato até o final de 2025 — é preciso definir se o acerto seria por empréstimo ou em definitivo.



A relação entre Ceará e Bahia estreitou-se no final de 2024. Recentemente, o Vovô acertou a venda do atacante Erick Pulga ao Esquadrão por R$ 18,18 milhões. Em paralelo, o Tricolor renovou o empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bahia ao Alvinegro — o jogador foi titular do time cearense em 2024.

Everaldo foi contratado pelo Bahia na temporada de 2023 após passagem de três anos pelo futebol japonês, onde jogou no Kashima Antlers. Antes de deixar o Brasil, o centroavante se destacou na Chapecoense, em 2019, quando marcou 19 gols e deu duas assistências em 52 partidas.



Pelo Esquadrão, teve boa passagem em seu ano de estreia, sendo titular na maior parte da temporada. Foram 60 jogos disputados, 20 gols marcados e cinco assistências — o melhor desempenho em números da carreira do camisa 9.



Em 2024, Everaldo oscilou entre titularidade e banco de reservas. Ainda assim, participou de 58 jogos pelo Bahia comandado por Rogério Ceni, recorte em que anotou 11 tentos e seis assistências.

Outro nome sondado pelo Ceará é do atacante argentino Francisco Fydriszewski — o "Polaco" —, conforme apurou o Esportes O POVO. No último ano, o jogador atuou pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, onde marcou 11 gols em 16 jogos, e pelo San Lorenzo, da Argentina, pelo qual disputou apenas duas partidas.

Com a saída de Facundo Barceló, cujo contrato o Ceará optou por não renovar e que acertou a ida para o Goiás, além da venda de Saulo Mineiro para o Shanghai Shenhua, da China, por 950 mil dólares, cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual, o técnico Léo Condé ficou com opções restritas para a posição.



Atualmente, no plantel, o comandante conta com Aylon para exercer a função. O atacante, inclusive, chegou a cumprir o papel de centroavante do Vovô em diversas ocasiões em 2024. Ao todo, marcou 14 gols e deu três assistências, sendo o vice-artilheiro do clube cearense na temporada passada, atrás somente de Erick Pulga, responsável por 22 tentos.



Além de Aylon, Condé conta, no setor de ataque, com Bruno Tubarão, Fernandinho e Galeano, contratados nesta janela de transferências, além dos jovens João Victor e Caio Rafael, oriundos das categorias de base.

Ceará renova com Matheus Bahia e faz contraproposta para venda de David Ricardo

Após a venda de Erick Pulga ao Bahia por R$ 18,8 milhões, o Ceará acertou ontem a permanência do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O Esquadrão de Aço, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, aceitou emprestá-lo novamente ao Vovô até o fim de 2025.



Além do desejo do Alvinegro, havia também a vontade do jogador de continuar no clube de Porangabuçu. Em 2024, o lateral se firmou como titular absoluto da equipe cearense e foi peça importante no título do Campeonato Cearense e na campanha na Série B, que culminou no acesso à elite nacional.



Matheus Bahia atuou em 49 jogos com a camisa alvinegra no ano passado e contribuiu diretamente com sete assistências. Com a continuidade do jogador garantida, o departamento de futebol do Vovô tem a lateral esquerda preenchida para o início de 2025, agora que conta também com Nicolas, ex-América-MG, e Eric, remanescente de 2024.

Na contramão da vinda de reforços, há possibilidade de novas saídas. É o caso do zagueiro David Ricardo, que está na mira do Botafogo. Inicialmente, o Glorioso ofereceu US$ 1,2 milhão, equivalente a R$ 7,3 milhões, pelo defensor, além do lateral-esquerdo Hugo. A oferta não agradou ao Ceará, que enviou uma contraproposta.



Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o valor estipulado pelo Vovô para a venda do zagueiro gira em torno de US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 15,4 milhões. Vale ressaltar que o Vovô tem 90% dos direitos econômicos do jogador — os outros 10% estão em posse do Fluminense-PI — e contrato até 2026.



Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.