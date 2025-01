Fortaleza tem olhar prévio nos EUA e volta de Vojvoda antes de viajar para pré-temporada

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda voltou de férias para treinar o Fortaleza

De malas prontas para a primeira pré-temporada internacional na história, o Fortaleza aproveita os dias que antecedem o embarque rumo à Flórida, nos Estados Unidos, para alinhar a programação e fazer os ajustes finais da logística em solo norte-americano, entre os dias 10 e 20 deste mês, período em que participará da Orlando Cup.

Ontem, o trabalho extracampo começou com a viagem do assessor executivo de futebol Marcelo Boeck e do supervisor Júlio Manso para os EUA para "evitar surpresas" na chegada da delegação. O intuito da ida antecipada da dupla do departamento de futebol é solucionar eventuais pendências e checar as definições tomadas nos últimos meses, apurou o Esportes O POVO.

Responsável pela logística do Leão, Manso já havia ido aos Estados Unidos em setembro do ano passado, quando mapeou opções de locais de hospedagem e treino, trajetos entre aeroporto, estádio e hotel, por exemplo. Depois disso, as definições foram todas de maneira remota, o que leva o clube a adotar este cuidado extra agora.

As decisões sobre a logística da viagem foram tomadas pelo Fortaleza, com apoio da organização da Orlando Cup, que tem a Quality Sports à frente. O Tricolor ficará no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, que fica a cerca de duas horas de distância de Orlando por via terrestre. Os treinos também serão lá.

A delegação será dividida em dois grupos na viagem: uma parte irá na próxima quinta-feira, 9, e o restante seguirá na sexta, 10. A apresentação do elenco para o início da pré-temporada será amanhã à tarde, no Centro de Excelência Alcides Santos, em Fortaleza.

O Leão terá uma semana de atividades e, no fim de semana seguinte, os dois jogos da Orlando Cup: dia 18, contra o Miami United, e dia 19, diante do Chicago Fire. As equipes norte-americanas entraram no torneio após as desistências do campeão da Série B brasileira, o Santos e o atual campeão colobiano Atlético Nacional.

Enquanto dois membros do estafe já foram para os EUA, outra frente do trabalho extracampo do Fortaleza começou também ontem, no Pici: Juan Pablo Vojvoda e os outros membros da comissão técnica voltaram às atividades presenciais na sede do clube para organizar o planejamento deste ano, como calendário de jogos e treinos, incluindo a Orlando Cup.

No próximo dia 20, o Tricolor já voltará da América do Norte, uma vez que estreará na Copa do Nordeste (provavelmente no dia 22) e no Campeonato Cearense (dia 25) poucos dias depois. Além dos torneios regionais, a equipe do Pici disputará Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Série A em 2025.

Mesmo durante as férias, Vojvoda manteve contato com os dirigentes para opinar sobre chegadas e saídas do elenco e manter contato com alguns jogadores, como o recém-contratado Dylan Borrero. O grupo de atletas, por sinal, teve mudanças para este ano: Maurício Kozlinski, Hércules, Amorim e Iarley deixaram o Pici, enquanto Brenno, Diogo Barbosa, Pol Fernández e Borrero são caras novas.

