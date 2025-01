Ceará atinge 63% da meta de vendas de jogadores em 2025 com saídas de Pulga e Saulo

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro comemoram gol no jogo Ceará x Ituano, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Com as vendas dos atacantes Saulo Mineiro e Erick Pulga concretizadas, o Ceará iniciou o ano de 2025 atingindo 63% da meta de vendas de jogadores estipulada no orçamento do clube. Conforme consta no documento, o Alvinegro de Porangabuçu estima embolsar, nesta temporada, R$ 28,4 milhões com negociações de direitos econômicos de atletas.

Saulo Mineiro foi negociado com o Shanghai Shenhua, da China, por 950 mil dólares, equivalente a R$ 5,8 milhões na cotação atual, enquanto Erick Pulga foi vendido ao Bahia por R$ 18,8 milhões — o lucro do Ceará, porém, ficou em cerca de R$ 12,3 milhões. Assim, as duas saídas renderam R$ 18,1 milhões aos cofres do Vovô.

A meta dos R$ 28,4 milhões em vendas de jogadores pode ser atingida em breve. Isso porque a diretoria do Ceará tem um outro valioso ativo no plantel: o zagueiro David Ricardo. O Alvinegro é dono de 90% dos direitos econômicos do defensor de 22 anos e mantém conversas com o Botafogo, principal interessado atualmente em comprá-lo.

Conforme noticiado pelo Esportes O POVO, o clube carioca ofereceu, inicialmente, US$ 1,2 milhão, cerca de R$ 7,3 milhões, por David Ricardo, além do lateral-esquerdo Hugo. A oferta, porém, não agradou ao Vovô, que enviou uma contraproposta pedindo em torno de US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 15,4 milhões.

Caso o Glorioso aceite fechar o negócio dentro dos moldes do time cearense, o montante total com as vendas de atletas neste início de temporada atingirá R$ 33,5 milhões, ultrapassando com boa margem o valor estipulado de R$ 28,4 milhões e representando quase 15% do montante total do orçamento para 2025, que é de R$ 228 milhões.

Entre as vendas, a de Saulo Mineiro chama atenção por ter rendeido novamente um lucro financeiro para o Ceará. A primeira passagem do atacante pelo clube cearense aconteceu em 2020, após o Alvinegro adquiri-lo do Volta Redonda-RJ por R$ 300 mil. No ano seguinte, ele foi vendido ao Yokohama FC, do Japão, por R$ 7,8 milhões. O atacante retornou ao Vovô em 2023, quando o clube precisou desembolsar R$ 3,8 milhões para tê-lo.

Na temporada passada, após altos e baixos em relação ao desempenho, Saulo Mineiro se consolidou na equipe comandada pelo técnico Léo Condé e foi um dos grandes protagonistas do Ceará na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo responsável por diversos gols decisivos. Após a conquista do acesso à primeira divisão, o atleta passou a ser alvo de clubes no mercado da bola.

Após negociações, o Shanghai Shenhua, da China, acertou a compra do atacante junto ao Ceará por 950 mil dólares, o equivalente a R$ 5,8 milhões na cotação atual. Considerando todas as transações realizadas entre Saulo Mineiro e Ceará, o jogador rendeu um lucro total de cerca de R$ 9,5 milhões.

As vendas do Ceará em 2025:

Saulo Mineiro (2023 - 2025)



Quanto o Ceará investiu: R$ 3,8 milhões



Por quanto foi vendido: R$ 5,8 milhões



Valor recebido pelo Ceará: R$ 5,8 milhões



Novo destino: Shanghai Shenhua, da China



Números em 2024: 46 jogos, 13 gols e 6 assistências

Erick Pulga (2023 - 2025)