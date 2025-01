Fortaleza chega a acordo de quatro anos com Kuscevic e aguarda definição de David Luiz

Foto: Davi Rocha / Especial para O POVO Kuscevic comemora gol pelo Fortaleza no PV

Com a base do sistema ofensivo mantida, o Fortaleza foca em aprimorar a defesa para a temporada 2025. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor enfim chegou a um acordo para assegurar a permanência do zagueiro chileno Kuscevic pelos próximos quatro anos. Em paralelo, o Leão aguarda a definição de David Luiz sobre o próximo destino na carreira — que pode ser o Pici.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, então, tem três nomes garantidos na zaga para o início da pré-temporada, hoje à tarde, no Centro de Excelência Alcides Santos: Brítez, Cardona e Kuscevic. Atleta do Leão desde 2021, Titi atingiu as metas para renovar contrato para este ano, mas ainda não teve a permanência anunciada pelo clube, que negocia com David Luiz e ainda busca mais um defensor canhoto.

A permanência de Kuscevic, agora em definitivo, é vista pelo Fortaleza como uma "contratação" para 2025 diante do desempenho do jogador e da concorrência no mercado da bola, tanto no Brasil quanto no exterior. O camisa 13 se firmou na defesa tricolor, disputou 43 jogos e voltou a ser convocado pela seleção do Chile, inclusive sendo titular em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O vínculo de empréstimo com o Coritiba tinha opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (R$ 9,1 milhões na cotação atual). O prazo era até o último dia 31 de dezembro, quando se encerrou o contrato, mas o Tricolor já havia sinalizado ao Coxa que efetuaria a aquisição e os clubes mantêm boa relação, o que facilitou para o acordo prévio ser mantido — os paranaenses compraram Bruno Melo do Leão nos últimos dias.

Agora, Kuscevic vai assinar contrato com o time do Pici até o fim de 2028, e o Fortaleza vai exercer a compra junto ao Coxa. A valorização do chileno fez o estafe dele pedir condições melhores na negociação, e o Leão aumentou o tempo de contrato e os valores, atingindo um patamar considerado justo para um jogador de seleção nacional.

Com uma permanência assegurada, o Tricolor tenta também concretizar uma contratação para a zaga com uma peça que segue o perfil de experiência e currículo vitorioso. Ex-jogador da seleção brasileira, David Luiz encerrou a passagem pelo Flamengo ao fim de 2024 e está livre no mercado da bola.

O defensor de 37 anos, que vestiu as camisas de Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal no futebol europeu, também interessa a Corinthians e Grêmio e mantém conversas com o Fortaleza. David deve tomar uma decisão nos próximos dias, e o time cearense trabalha nos bastidores para convencê-lo durante este período.

O Tricolor já apresentou as condições de um eventual contrato com o jogador e considera que faltariam poucos ajustes para selar o acordo, caso David diga "sim". No mês passado, David Luiz participou de um "racha" no Centro de Excelência Alcides Santos ao lado do CEO da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Leão, Marcelo Paz, e reuniu amigos em Uruaú, praia do Litoral Leste do Ceará.