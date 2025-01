Por vaga na fase de grupos no Nordestão, Ferroviário recebe Treze e Maracanã visita CSA

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Goleiro Sivaldo Júnior foi decisivo para o Ferroviário na decisão por pênaltis contra o Santa Cruz-RN

O futebol cearense tem dois compromissos decisivos hoje pelo sonho de ter quatro representantes na fase de grupos da Copa do Nordeste. Na segunda etapa da Eliminatória do torneio regional, o Ferroviário recebe o Treze-PB, às 16 horas, enquanto o Maracanã encara o CSA-AL fora de casa, a partir das 20 horas.

Na fase anterior, a dupla local garantiu classificação com emoção, na disputa por pênaltis. O Tubarão da Barra empatou sem gols com o Santa Cruz-RN, nesse sábado, 4, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, e ganhou por 7 a 6 nas cobranças da marca da cal. No mesmo dia, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), o Bicolor Metropolitano segurou 0 a 0 com o ABC e, nas penalidades, ganhou por 5 a 4.

Os quatro vencedores dos confrontos desta fase da Eliminatória se juntam a outros 12 times para a fase de grupos do Nordestão — os outros jogos são Botafogo-PB x Moto Club-MA e Juazeirense-BA x ASA-AL. Ceará e Fortaleza já estão garantidos na etapa principal e o futebol cearense pode ganhar mais um ou dois representantes, o que já ocorreu em 2023, por exemplo, quando o Ferroviário passou da Eliminatória.

Nesta quarta, chance em dose dupla para os times do Estado. No Presidente Vargas, o Tubarão da Barra recebe o Treze-PB. A equipe coral até tentou transferir o jogo para o turno da noite, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recusou e manteve o atípico horário de 16 horas em meio de semana. O Ferrão tem a vantagem de ser mandante por estar mais bem colocado no ranking nacional de clubes.

"Tenho perfeita noção que temos que melhorar. Precisamos de mais capacidade para ter a bola, defender melhor. O tempo de trabalho ainda é muito curto, mas não há tempo para estar a lamentar. É continuar o nosso trabalho e as vitórias irão surgir", avaliou o técnico Tiago Zorro após a estreia à frente do Ferroviário.

O Galo da Borborema, por sua vez, chega embalado após despachar o Santa Cruz-PE na etapa anterior do torneio regional, por 2 a 1, em pleno Estádio do Arruda, no Recife (PE). Os paraibanos têm uma dupla ofensiva com passagem pela Capital: Wandson (ex-Atlético-CE, Ferroviário e Fortaleza) e Daniel Mazerochi (cria do Ceará).

Já o Maracanã vai ao Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para medir forças com o CSA-AL. O time da Região Metropolitana de Fortaleza participa da Copa do Nordeste pela primeira vez na história e almeja avançar à fase de grupos. Depois de derrubar o ABC fora de casa, o desafio agora é superar o Azulão.

Na primeira fase, os alagoanos também jogaram dentro de casa e passaram do Barcelona de Ilhéus-BA com vitória por 1 a 0. O gol do triunfo foi anotado pelo atacante Guilherme Cachoeira, que pertence ao Fortaleza, mas nunca atuou pelo time profissional do Leão do Pici.

A segunda fase da Eliminatória do Nordestão segue o mesmo formato da etapa inicial: em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nos pênaltis. O sorteio dos grupos do certame será na próxima terça-feira, 14, às 19 horas, no Rio de Janeiro (RJ).

Copa do Nordeste 2025: jogos da 2ª fase da Eliminatória