Ceará revitaliza opções na zaga e mantém pilares nas laterais para 2025

Foto: AssCom Dourado Marllon é o reforço mais experiente anunciado

Com o acesso à Série A conquistado, o Ceará, naturalmente, precisou requalificar o elenco. O sistema defensivo, que não foi um grande destaque da equipe na campanha da Série B — o clube foi apenas o décimo menos vazado do torneio —, recebeu atenção especial do departamento de futebol. Até o momento, o Vovô anunciou seis novos nomes para a primeira linha.

O maior foco ficou concentrado na zaga. Foram três reforços oficializados: Marllon, ex-Cuiabá, Éder, ex-América-MG, e Willian Machado, ex-Operário. Em relação aos jogadores que fizeram parte do plantel de 2024, Ramon Menezes deve ser a única opção para o início desta temporada, já que David Ricardo é alvo do Botafogo e Luiz Otávio está lesionado.

Destes, Marllon é quem chega, pelo menos na teoria, com status para ser titular e assumir o protagonismo da defesa alvinegra. O jogador disputou a elite nacional nos últimos quatro anos pelo Cuiabá, clube em que se consolidou como referência na zaga. Foram 194 jogos pelo Dourado e nove gols. Ele acumula, ainda, passagens por Flamengo, Corinthians e Cruzeiro no currículo.

Apesar do rebaixamento do Cuiabá para a segunda divisão, Marllon conseguiu apresentar boas estatísticas defensivas no Campeonato Brasileiro. De acordo com o SofaScore, site especializado em estatísticas esportivas, o zagueiro teve 70% de êxito nos duelos em bolas aéreas e 60% de duelos vencidos em disputas no chão. Outro detalhe é que, apesar de ter disputado 33 partidas na Série A, levou apenas quatro cartões amarelos.

O caso de Willian Machado é diferente. O zagueiro chega ao Vovô em um momento de ascensão na carreira, após ser um dos destaques do Operário-PR na última Série B. O Alvinegro enxergou bom potencial nele, apesar de esta ser a primeira experiência do defensor de 28 anos na primeira divisão nacional. Ele, inclusive, joga pelo lado esquerdo do campo — o mesmo de David Ricardo, que deve sair.

Na Segundona, foi titular em 35 dos 38 jogos do Operário. Nas estatísticas, apresentou algumas virtudes promissoras, dentre elas o baixo percentual de dribles sofridos – somente 0,2 em média por jogo –, 69% de vitórias em duelos no chão e 75% em lances de bola aérea. Segundo o SofaScore, o defensor também não cometeu nenhum erro capital que resultasse em gol adversário.

Para fechar a trinca de reforços, Éder foi mais um nome que traz experiência na Série A e em outros torneios relevantes, como a Copa Sul-Americana. O zagueiro foi titular do América-MG em 2022 e 2023, status que também manteve em determinado recorte de 2024 — mas que perdeu posteriormente devido às lesões. Ele joga pela esquerda, assim como Willian Machado.

Nas laterais, o Ceará conseguiu manter dois de seus pilares da temporada passada, Matheus Bahia e Rafael Ramos, que foram titulares absolutos. Durante as movimentações no mercado, reforçou os setores com as contratações de Dieguinho, ex-Goiás, e Nicolas, ex-América-MG. Para o gol, o escolhido foi Keiller, do Internacional.

Entre os menores orçamentos da Série A, ter uma defesa sólida será um trunfo essencial para o sucesso do Vovô neste retorno à elite nacional.