Com três gols de pênalti, Ceará vence Trindade e garante classificação na Copinha

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC O atacante Zé Neto marcou dois dos três gols da vitória do Ceará sobre o Trindade

Com três gols de pênalti, dois marcados por Zé Neto e um por Kaíque, o Ceará derrotou o Trindade-GO por 3 a 0 e garantiu classificação antecipada à fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio sub-20 do Brasil. O triunfo alvinegro aconteceu na tarde de ontem, no estádio Conde Rodolfo Crespi — a Rua Javari —, em São Paulo (SP).



A vitória fez o Vovô chegar aos seis pontos na tabela do Grupo 31. A equipe cearense ocupa a vice-liderança da chave, empatado com o Juventus-SP, que também venceu os dois jogos — o time paulista, entretanto, tem maior saldo de gols. Os dois clubes se enfrentam na última rodada para definir a liderança.

A partida acontece no próximo sábado, 11, novamente na Rua Javari, às 11 horas. Para o Ceará terminar na primeira colocação do grupo, é necessário que o time comandado pelo técnico Alison Henry vença o duelo. Para o Juventus, um empate é o suficiente para confirmar a liderança.

Ontem, os primeiros minutos da partida foram movimentados, com destaque para o goleiro Leo Agliardi, do Ceará, que realizou boas defesas. O Alvinegro chegou com perigo em certos momentos, mas sem efetividade nas conclusões das jogadas. Assim, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.



O roteiro no segundo tempo foi diferente. Logo aos três minutos, Fabrício foi derrubado dentro da área do Trindade e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Kaíque converteu e abriu o placar para o Vovô.



Já aos 28 minutos, Enzo seguiu em velocidade e acabou derrubado na entrada da área. Em nova cobrança de pênalti, desta vez Zé Neto bateu e fez o segundo gol no confronto. O terceiro tento, também da marca da cal, aconteceu aos 44 minutos, convertido novamente por Zé Neto.