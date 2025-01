Ferroviário bate Treze por 2 a 0 no PV e avança à fase de grupos da Copa do Nordeste

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ferroviário venceu o jogo único no estádio Presidente Vargas

O Ferroviário está classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. A confirmação da vaga do Tubarão da Barra ocorreu na tarde de ontem, quando a equipe coral venceu o Treze-PB por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo único válido pela segunda fase preliminar da competição. Allanzinho e Kiuan marcaram para o grupo comandado pelo português Tiago Zorro.

Apesar de jogar a contragosto no horário das 16 horas, que dificultou a presença da torcida coral, o Tubarão da Barra buscou desde os minutos iniciais ser o protagonista como mandante do jogo. As primeiras chances de ataque foram, inclusive, do grupo cearense, que marcava o jogo ofensivamente com Ciel, Allanzinho e Rodriguinho Fuzil. O Ferroviário jogou em casa por estar em posição melhor no ranking da CBF.

As chances do time cearense esbarravam, no entanto, ou na defesa paraibana ou iam para fora da meta adversária. Aos seis minutos, quando Ciel criou uma boa chegada ao ataque, Gharib mandou para fora. Um minuto depois, foi a vez de Fuzil perder uma grande oportunidade de balançar as redes quando, com gol aberto após cruzamento de Allanzinho, acabou mandando a bola para fora. Nesse enredo, nenhum dos jogadores conseguiu balançar as redes até o apito que marcou o final do primeiro tempo.

Antes do intervalo, o Treze ainda conseguiu assustar o gol do Ferrão, ocupado por Sivaldo, quando após os 15 minutos a equipe passou a buscar furar a defesa do Tubarão da Barra. As principais chances do time paraibano eram criadas pelo trio Mazerochi, Jeam e Wandson, mas, apesar das finalizações, o Galo da Borborema também foi para o intervalo sem mexer no marcador.

No segundo tempo, a partida apresentou uma outra dinâmica. Com o objetivo da classificação, tanto Ferroviário quanto o Treze passaram a arriscar mais, ainda que a busca pelo ataque deixasse as defesas mais expostas. Nessa toada, quem se sobressaiu foi o Ferrão, que criou oportunidades de gol com Ciel aos nove e aos 13 minutos, em cobrança de falta e cabeceio, respectivamente. Foi Allanzinho, no entanto, quem mexeu no marcador. Em um belo lance aos 15 minutos, o jogador matou no peito e mandou a bola no canto do gol.

Com a desvantagem, o Treze tentou marcar, pressionou, mas não foi superior a uma boa atuação do goleiro Sivaldo. Coube a Kiuan, aos 42 minutos, sacramentar a classificação coral, fechando o 2 a 0 no placar.

Para saber o próximo adversário, o Ferroviário agora aguarda o sorteio da fase de grupos da competição, que irá ocorrer no dia 14 de janeiro, às 19 horas (de Fortaleza), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro (RJ).