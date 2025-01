Fortaleza vence São Bento e fica a um empate da classificação na Copinha

Foto: João Moura/Fortaleza EC Fortaleza venceu o São Bento nesta quarta-feira, 8, pela segunda rodada da Copinha.

O Fortaleza está a apenas um empate da classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, como líder do Grupo 25. O grupo do Leão do Pici assegurou o status ao vencer o São Bento por 3 a 0 na noite de ontem, no estádio municipal prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Paraíba (SP). Os gols da equipe comandada por Léo Porto foram marcados por Fabrício, Kauê Canela e Gustavo Silva — este, em conversão inovadora de pênalti.

Em busca de certificar o favoritismo na busca por uma vaga na próxima fase da competição, o Tricolor iniciou a partida com uma equipe modificada em comparação ao grupo que empatou com o Carajás na primeira rodada. Durante parte do primeiro tempo, o São Bento teve a posse da bola para tentar buscar o resultado, mas o Fortaleza se impôs bem defensivamente e soube pressionar o adversário em momentos oportunos do jogo.

O primeiro gol saiu aos 26 minutos, quando Fabrício superou a marcação do adversário e, de cabeça, abriu o marcador. O placar foi ampliado na segunda etapa, aos 11 minutos, por Kauê Canela, após o camisa 9 receber um bom lançamento pelo alto do zagueiro Gustavo Mancha, engatando um contra-ataque.

No penúltimo minuto do jogo, o triunfo foi sacramentado com um gol de pênalti de Gustavo Silva. Mas não foi uma conversão típica. O jovem tricolor se postou próximo a marca de cal e, enquanto fingia ajustar o cabelo, aproveitou a distração do goleiro adversário para bater antes do rival reagir.

O resultado coloca o Fortaleza em uma posição confortável na tabela, já que um empate já assegura o time na próxima fase da competição finalizando a primeira fase como líder da Chave 25. O Ituano é o vice-líder também com quatro pontos, enquanto Carajás e São Bento ocupam, respectivamente, a terceira e a quarta posição, cada um com um ponto conquistado.

O grupo do Leão voltará a campo pelo torneio no próximo sábado, 11, quando, no mesmo estádio, enfrenta o Ituano às 16h30min. Pela pontuação, mesmo um revés no embate não significaria a desclassificação, a depender do resultado do jogo entre Carajás e São Bento.