"O projeto do Fortaleza me convenceu desde o primeiro momento", destaca Pol Fernández

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.01.2025: Apresentação de Pol Fernández, do Fortaleza na Arena Castelão. entrevista coletiva com o argenino na chegada ao clube, novo reforço para o Fortaleza em 2025 / Marcelo Paz / Alex Santiago. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

O Fortaleza repetiu o cerimonial que adotou com Rogério Ceni, no fim de 2017, e Silvio Romero, no começo de 2022, para apresentar mais uma importante contratação na Arena Castelão. Na tarde de ontem, o volante argentino Pol Fernández foi ao Gigante da Boa Vista para conceder a primeira entrevista como jogador tricolor, acompanhado dos familiares, do CEO da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Leão, Marcelo Paz, e do diretor de futebol Alex Santiago.

Novo dono da camisa 5 do Tricolor, o meio-campista de 33 anos se despediu do Boca Juniors, onde era capitão, após três temporadas. Cria do próprio clube xeneize, Pol teve outra passagem por La Bombonera entre 2020 e 2021 e retornou em 2022. Ele optou por não renovar contrato, virou alvo de equipes do futebol brasileiro e escolheu o Fortaleza, com o qual assinou vínculo até 2026.

"Boca, para mim, é minha casa, foi onde cresci, onde vivi momentos muito bonitos e também momentos difíceis, mas sempre tentei superar e dar o meu melhor. Sou eternamente grato e sentia que havia cumprido um ciclo, que uma etapa tinha se encerrado e eu queria fechá-la para começar outra. Sentia que tinha dado tudo por aquele clube e que não poderia ajudar mais, e foi por isso que tomei a decisão de sair", explicou.

Em meio às tratativas com o Fortaleza, no segundo semestre do ano passado, Pol e sua família receberam Alex Santiago na Argentina para uma conversa — o que, segundo o volante, pesou para a decisão. "Senti uma conexão muito bonita com o clube", revelou. "O projeto do Fortaleza me convenceu desde o primeiro momento", completou o camisa 5, que também recebeu ligações do técnico e conterrâneo Juan Pablo Vojvoda.

O experiente meio-campista chegou à Capital acompanhado dos pais, da esposa, dos dois filhos, da irmã e do cunhado — que também é seu agente. Os novos residentes de Fortaleza já tinham ido ao Pici nessa segunda-feira, 6, e foram ontem ao Castelão, por onde passaram pelo vestiário do Leão, acompanharam a entrevista e subiram ao gramado para posar para fotos.

Esta, porém, não foi a primeira vez de Pol Fernández no principal palco do futebol cearense. O camisa 5 atuou no Gigante da Boa Vista em 2024, quando enfrentou o Tricolor pela Copa Sul-Americana, defendendo o Boca Juniors — vitória dos donos da casa por 4 a 2. Agora com a torcida a favor, o volante espera viver noites históricas com a camisa do Leão.

"A verdade é que o projeto do clube é motivador. Venho para contribuir, para tentar ajudar onde for necessário. Vou me dedicar 100%, garanto que passarei mais tempo no CT do que na praia. Vim para trabalhar, para tentar contribuir, mas, acima de tudo, para dar minha contribuição a este grande grupo, a este grupo de jogadores que vem fazendo as coisas muito bem e que, a nível sul-americano, é muito reconhecido", exaltou o argentino.

Após ser apresentado, Pol Fernández seguiu para o Pici, onde iniciou os trabalhos de pré-temporada com os novos companheiros.

Paz vê chegada de Pol Fernández ao Fortaleza como "marco de algo grandioso"

Na entrevista coletiva de apresentação do volante Pol Fernández, na tarde de ontem, na Arena Castelão, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, destacou o peso da contratação do jogador argentino, que era capitão do Boca Juniors, afirmou que o novo reforço vai contribuir dentro e fora de campo e apontou a ambição do clube no cenário nacional e continental.

O CEO esteve ao lado do diretor de futebol da SAF, Alex Santiago, para apresentar o novo camisa 5 do Leão.

"A vinda do Pol Fernández para o Fortaleza é um grande momento da nossa história, pela grandeza dele como jogador, pelo que ele representa na história dele como atleta, como capitão, como líder. Tenho certeza que este momento é o início, o marco de algo grandioso", afirmou Marcelo Paz.

Leia mais Pol Fernández promete dedicação máxima no Fortaleza: "Mais tempo no CT do que na praia"

Pol Fernández explica por que trocou o Boca pelo Fortaleza: "Clube que cresce todos os dias"

Supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso detalha pré-temporada nos EUA Sobre o assunto Pol Fernández promete dedicação máxima no Fortaleza: "Mais tempo no CT do que na praia"

Pol Fernández explica por que trocou o Boca pelo Fortaleza: "Clube que cresce todos os dias"

Supervisor de futebol do Fortaleza, Júlio Manso detalha pré-temporada nos EUA

O dirigente revelou que o técnico Juan Pablo Vojvoda, ao ser questionado sobre Pol Fernández, deu sinal verde para a diretoria avançar nas negociações.

"Tem a questão técnica, que é o principal, mas tem essa simbologia do que o Fortaleza quer para 2025 e para os próximos anos", ponderou o CEO. "O Fortaleza tem ambição, quer brigar por coisas grandes, com os gigantes do futebol sul-americano dentro de campo. É muito simbólico a gente fazer hoje (quarta-feira) dentro do Castelão, que é a nossa casa", completou Paz.

Responsável por conduzir a negociação, Alex Santiago explicou qual projeto foi apresentado ao jogador na reunião realizada na Argentina.

"Mostramos a ele como ele poderia encaixar muito bem nesse jogo. Em segundo lugar, nós mostramos qual é a ideia clara do clube, quais são os objetivos que esse clube tem e como ele se encaixa dentro desses objetivos, num contexto de um plantel, de um elenco já muito vencedor. (...) E depois disso, mostramos como esse clube, que tem uma essência familiar, privilegia também a presença dos familiares aqui, como a gente abraça todos eles", relatou o diretor de futebol da SAF.