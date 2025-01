Ceará ainda busca reforços no ataque e no meio-campo

Foto: AURÉLIO ALVES Técnico Léo Condé terá elenco renovado para a Série A 2025

Após acertar com 12 novos jogadores para qualificar o elenco da temporada de 2025, o Ceará ainda busca outros três reforços antes de encerrar as movimentações no mercado da bola. O Esporte O POVO apurou que o departamento de futebol do Alvinegro de Porangabuçu quer um volante, um centroavante e um ponta.

Dentre as três posições, a de centroavante é a mais carente atualmente no plantel comandado pelo técnico Léo Condé. Com as saídas de Facundo Barceló e Saulo Mineiro — este vendido para o Shanghai Shenhua, da China —, o comandante do Vovô passou a ter somente Aylon como opção de “camisa 9”. Everaldo, do Bahia, tem sido um dos alvos do clube cearense para suprir essa necessidade.

O jogador de 33 anos é um desejo antigo do Ceará e as negociações voltaram a acontecer nesta semana após o atacante, que inicialmente tinha o desejo de permanecer no Bahia, se colocar aberto a ouvir a proposta do Vovô. Everaldo, porém, embarcou nesta quinta-feira, 9, com o elenco do Esquadrão para Girona, na Espanha, para fazer a pré-temporada.

Já no meio-campo, as movimentações do Vovô foram pontuais. O clube conta com um bom número de remanescentes da temporada passada, como Richardson, Lourenço, Mugni e Jorge Recalde, e trouxe dois novos nomes: o volante Fernando Sobral, vindo do Cuiabá, e o meia Matheus Araújo, ex-Corinthians.

Lourenço, Mugni e Fernando Sobral possuem, como característica, grande versatilidade e podem desempenhar diferentes funções. O último citado, em sua passagem anterior pelo Ceará, entre 2019 e 2022, chegou a atuar como ponta. A tendência, portanto, é de que o Vovô busque um jogador com aspectos mais defensivos, semelhante aos de Richardson.

Apesar disso, o Vovô ainda trabalha com a possibilidade de também trazer um meia ofensivo, como Shaylon, que foi sondado. De acordo com apuração do Esportes O POVO, no contato inicial, o Alvinegro demonstrou interesse na possibilidade de um empréstimo do jogador. Entretanto, a diretoria do Atlético-GO, rebaixado no ano passado, só aceita negociar o atleta de 27 anos numa transação de venda.

O ataque, grande trunfo do Alvinegro na campanha da Série B de 2024, sofreu profunda reformulação. Dos que jogaram com frequência, somente Aylon permaneceu no elenco. Erick Pulga, artilheiro do Vovô na temporada passada, foi vendido ao Bahia por R$ 18,8 milhões, além das saídas de Lucas Rian, Talisson e dos já citados Barceló e Saulo Mineiro.

Consequentemente, o Ceará precisou contratar reposições. Três foram anunciadas: Fernandinho, ex-Mirassol, Bruno Tubarão, ex-Atlético-GO, e Antonio Galeano, ex-Nacional, do Uruguai. Pedro Henrique já está em Fortaleza em pré-temporada com o Vovô, mas aguarda questões burocráticas para ser oficializado pelo clube.

Como Antonio Galeano, Pedro Henrique e Bruno Tubarão jogam preferencialmente pela direita do campo — embora possam atuar também no lado oposto —, o Alvinegro deve contratar um jogador que ocupe o espaço esquerdo do ataque, zona em que Erick Pulga atuava e que Fernandinho prefere estar.

Ceará: contratações para 2025