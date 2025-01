Nordestão muda formato e não terá Clássico-Rei na fase de grupos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-02-2024: Clássico Rei Fortaleza x Ceará pelo Campeonato Cearense no Castelão.. (Foto: Samuel Setubal)

Diferentemente das edições mais recentes, a Copa do Nordeste de 2025 não terá clássicos importantes da Região durante a fase de grupos, como o Clássico-Rei e o Ba-Vi. Isso porque a Lampions mudou de formato e, agora, os confrontos acontecem dentro das próprias chaves, e não de forma cruzada.

Além disso, os dois clubes com melhor ranking de cada federação deverão ser colocados, obrigatoriamente, em grupos distintos. Esta regra impede que aconteçam, por exemplo, confrontos entre Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, e Sport e Náutico na fase de grupos do Nordestão.

Caso a federação tenha um terceiro representante na competição — como no caso do futebol cearense, que conta também com o Ferroviário —, não há restrição. Assim, o Tubarão da Barra fica livre no sorteio e pode integrar tanto a chave do Ceará, quanto a

do Fortaleza.

De acordo com o documento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os 16 clubes classificados para a Copa do Nordeste serão ordenados com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2024 e distribuídos em quatro potes, da seguinte forma: Pote 1 (1º a 4º), Pote 2 (5º a 8º), Pote 3 (9º a 12º) e Pote 4 (13º a 16º).

Assim, os grupos A e B serão formados por dois clubes de cada pote. Os cabeças de chave são Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. O sorteio está marcado para o dia 14. (Mateus Moura)