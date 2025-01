Zaga em foco: Fortaleza se aproxima de David Luiz e espera "ok" de Gastón Ávila

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Zagueiro David Luiz com a taça da Copa Libertadores de 2022

Mesmo após assegurar a permanência do chileno Kuscevic, o Fortaleza não tirou o foco da zaga para a temporada 2025 e atuou em duas frentes para agregar peças novas ao setor. O Leão encaminhou a contratação do experiente David Luiz, ex-seleção brasileira e Flamengo, e tem negociação em curso com o jovem argentino Gastón Ávila, do Ajax, dos Países Baixos, apurou o Esportes O POVO.

O nome de David Luiz entrou em pauta no Pici a partir do momento em que o Rubro-Negro carioca anunciou que não renovaria contrato para este ano. O camisa 23 recebeu outras propostas e sondagens, mas, desde o início, gostou do projeto do Fortaleza. Ele manteve contato com o CEO da Sociedade Anônima de Futebol do clube, Marcelo Paz, além de já ter atuado com o goleiro Santos e o atacante Marinho nos tempos de Fla.

Os 27 títulos no currículo dão a dimensão da vitoriosa trajetória do zagueiro de 37 anos, que vestiu camisas importantes: revelado pelo Vitória, passou por Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e, por último, Flamengo, além da seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2014. Entre as taças levantadas estão Copa das Confederações, Libertadores, Champions League, Liga Europa, Copa do Brasil e Premier League, por exemplo.

Após 14 anos no futebol europeu, David Luiz retornou ao Brasil em 2021 para atuar no time carioca, pelo qual disputou 132 jogos. O jogador paulista sofreu com lesões ao longo da passagem pelo Flamengo, sobretudo na temporada passada. Um indicativo de que o zagueiro precisa de atenção especial diante do intenso e desgastante calendário de partidas.

E o Fortaleza confia que pode proporcionar isso, dosando a carga de treinos e jogos de David, para tê-lo saudável na maior parte do tempo, principalmente em momentos decisivos. A qualidade técnica é vista como de alto nível e o espírito de liderança do multicampeão também é apontador como um fator positivo para somar ao elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda, que deu sinal verde para a chegada do zagueiro.

Titular do Brasil na traumática Copa do Mundo de 2014 — ele anotou belo gol na Arena Castelão, diante da Colômbia, pelas quartas de final — e na Copa América de 2015, David Luiz atua preferencialmente pelo lado esquerdo da zaga, mas também atua pela direita e pode ser utilizado como primeiro volante.

Será mais uma opção para o grupo que já conta com Brítez, Cardona, Kuscevic e Titi e que ainda pode ganhar outra cara nova: o argentino Gastón Ávila. Monitorado pelo Tricolor do Pici desde que se destacou no Rosario Central-ARG, o zagueiro de 23 anos também atuou por Boca Juniors — onde jogou com Pol Fernández — e Royal Antwerp, da Bélgica, antes de ser comprado pelo Ajax por 12,5 milhões de euros, em agosto de 2023.

No tradicional clube holandês, porém, Ávila atuou apenas nove vezes (uma pelo time B) e sofreu grave lesão em janeiro de 2024, ficando o ano inteiro fora de combate. Recuperado, retomou a rotina de treinos, mas o Ajax quer emprestá-lo, e o Fortaleza aguarda hoje uma resposta do jogador e de seu estafe.