Ceará oficializa a contratação de Pedro Henrique e chega ao 12º reforço para 2025

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Atacante Pedro Henrique jogou ano passado pelo Corinthians

O Ceará oficializou ontem a contratação do experiente atacante Pedro Henrique, de 34 anos, que chega com vínculo definitivo de duas temporadas com o Vovô após rescindir contrato com o Corinthians, clube que defendeu em 2024. O jogador foi o 12º reforço anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu para este ano — e o quarto nome para o ataque, juntando-se a Fernandinho, Galeano e Bruno Tubarão.

Com boa parte da carreira feita no futebol do exterior, Pedro Henrique retornou ao Brasil em 2022, quando o Internacional o contratou do Sivasspor, da Turquia. Com formação nas categorias de base do Grêmio, o atacante também tem no currículo passagens por clubes como o FC Zurich, da Suíça, o Rennes, da França, e o Paok, da Grécia.

No Colorado, o atacante teve um primeiro ano positivo, em 2022, em que participou de 36 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Foi na temporada seguinte, entretanto, que Pedro Henrique deslanchou no clube gaúcho. O início de 2023 do atleta foi avassalador: nos nove primeiros confrontos, todos pelo Campeonato Estadual, anotou oito tentos.

Após o ótimo começo, Pedro Henrique ficou 17 partidas sem contribuir com nenhuma participação em gol – nesse recorte, foi titular do Inter. O jogador perdeu posição na equipe principal após a 12ª rodada da Série A daquele ano. A partir dali, passou a ser opção no banco de reservas, embora fosse utilizado constantemente no decorrer dos jogos, entrando geralmente no segundo tempo.

Em 2024, o Corinthians surgiu como interessado e desembolsou 500 mil dólares, equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação da época. Apesar da expectativa depositada pela diretoria do Timão, o atacante não conseguiu se firmar como titular e teve pouco espaço na equipe paulista. Foram 26 jogos, dois gols marcados e uma assistência.

Nas últimas dez partidas da temporada passada, já sob o comando do técnico Ramón Díaz, esteve como opção no banco de reservas, mas acabou sendo utilizado apenas uma vez. No Vovô, Pedro Henrique tem, naturalmente, um papel de protagonismo no ataque do time comandado por Léo Condé. Dentre as opções, é o nome mais “badalado” do setor até então.

Taticamente, Pedro Henrique tem a capacidade de atuar em ambos os lados do campo, embora em Corinthians e Internacional tenha sido mais utilizado pela direita — setor preferencial também de Bruno Tubarão e Antonio Galeano. Vale ressaltar que o departamento de futebol do Alvinegro ainda busca, no mercado da bola, a contratação de um outro ponta e de um centroavante.

Hoje, o atacante e os demais jogadores do elenco terão um novo contato com a torcida — momento que ocorreu brevemente durante a Feijoada da Arrancada. O clima será mais próximo do que se vive em uma partida: um treino aberto no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com os alvinegros presentes na arquibancada.