Fortaleza chega a dez estrangeiros no elenco e evita se prender a limite do Brasileirão

Foto: FERNANDA BARROS Dylan Borrero é um dos 10 não brasileiros no elenco tricolor

Com a permanência de Kuscevic e as chegadas de Pol Fernández e Dylan Borrero, o Fortaleza agora soma dez jogadores estrangeiros no elenco comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. O limite estabelecido no Campeonato Brasileiro de 2024 foi de nove jogadores — e deve ser mantido para este ano —, mas o Tricolor não se prende a esta barreira e não vê problema em ultrapassar a quantidade.

O grupo que encerrou a temporada passada já contava com os argentinos Brítez, Cardona, Mancuso, Martínez, Pochettino, Lucero e Machuca; o chileno Kuscevic; e o venezuelano Kervin Andrade. Ou seja, eram nove atletas que não nasceram no Brasil, dentro do "teto". Além de suspensões e lesões, as convocações de Kuscevic e Kervin para as respectivas seleções nacionais também faziam com que nem todos estivessem à disposição simultaneamente.

Para 2025, o atacante Imanol Machuca não permanecerá e deverá ser emprestado ao Vélez Sarsfield, atual campeão argentino — ele nem viajou com a delegação para os Estados Unidos, ontem à tarde. Em contrapartida, Pol e Borrero se juntaram ao elenco. Há ainda a possibilidade do zagueiro argentino Gastón Ávila ser contratado, o que aumentaria o número para 11.

Apesar do Brasileirão ser a principal competição da temporada, com 38 rodadas e duração de março a dezembro, o Leão não vê o limite do certamente nacional como um fator determinante para administrar o montante de estrangeiros no grupo. O número, vale ressaltar, é referente ai total de "gringos" que podem ser relacionado para os jogos da Série A.

No Campeonato Cearense e na Copa Libertadores, por exemplo, não há este teto. Com estas "brechas", portanto, o Tricolor conseguiria administrar a utilização dos atletas não nascidos no Brasil diante do calendário repleto de partidas. Kuscevic e Kervin devem seguir sendo convocados nas Datas Fifa, o que deixaria oito disponíveis.

Além disso, o número de "gringos" por posição também pode gerar um revezamento natural de acordo com a estratégia para os jogos. São quatro defensores, sendo três zagueiros, quatro meio-campistas e dois atacantes. Com o portunhol em alta no Pici, o clube não pretende propor o aumento do limite de estrangeiros na Série A.

"Não temos essa intenção, não temos esse desejo de propor, até porque seria uma posição única do Fortaleza e essa decisão é tomada no Conselho Técnico da Série A. Não vejo outros clubes com esse desejo", admitiu Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, na entrevista coletiva de apresentação de Pol Fernández, na última quarta-feira, 8.

"Nove estrangeiros é uma quantidade boa no futebol brasileiro. Na Libertadores podem jogar 23 estrangeiros, no (Campeonato) Cearense também não tem limitação. E, nas demais competições, não necessariamente todos os estrangeiros estarão disponíveis naquele dia. Tem convocação, lesão, suspensão... Não é algo que nos causa um problema. Acima de tudo, o que a gente quer é qualidade de jogador", completou o dirigente.

Os estrangeiros do elenco do Fortaleza de 2025: