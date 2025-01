Fortaleza enfrenta Ituano em busca de confirmar vaga na próxima fase da Copinha

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza venceu o São Bento por 3 a 0 na rodada passada

Em busca de confirmar a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Fortaleza enfrenta o Ituano-SP neste sábado, 11, às 16h30min, no estádio municipal prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), em partida válida pela terceira e última rodada da primeira fase do certame nacional.

Com ambas as equipes com quatro pontos somados — sendo o Leão o líder pelo saldo de gols — no grupo 25, um empate já garante ambos os elencos na próxima fase. Qualquer ponto somado é, no entanto, essencial, já que uma derrota do Leão, somada a uma vitória de goleada do Carajás ou do São Bento, poderia desclassificar o time tricolor.

Em caso de vitória ou empate, o Fortaleza poderá ainda enfrentar na segunda fase o Sfera. Caso o time comandado por Léo Porto avance com derrota, na segunda colocação, o grupo irá jogar contra o América-MG.

Para o decisivo duelo deste sábado, o Fortaleza chega com significativos desfalques, já que o zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o centroavante Kauê Canela foram relacionados para participar do período de treinos do time oficial em Orlando, nos Estados Unidos, quando o Tricolor do Pici irá participar da Orlando Cup.

Para a Copinha, o grupo chega com um empate em 2 a 2 diante do Carajás na estreia e uma vitória por 3 a 0 diante do São Bento na segunda rodada. O adversário, Ituano, também empatou na primeira rodada, com o São Bento por 2 a 2, e venceu o Carajás por 2 a 1 na segunda rodada.

O jogo terá transmissão on-line no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol.