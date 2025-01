Ceará empata em 1 a 1 com Juventus e se classifica como vice-líder na Copinha

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Zé Neto marcou o gol do Ceará

O Ceará entrou em campo diante do Juventus-SP, na manhã deste sábado, 11, e empatou por 1 a 1. O gol alvinegro foi anotado pelo capitão Zé Neto, enquanto o tento do adversário paulista foi marcado por Gabriel. A partida foi realizada no estádio Conde Rodolfo Crespi — a Rua Javari, em São Paulo (SP) —, pela terceira rodada do grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

O resultado classifica o Vovô para a próxima fase da competição como o segundo colocado do grupo 31, com sete pontos somados após duas vitórias e um empate. O líder foi o Juventus, com saldo degols melhor. Na etapa seguinte, o Alvinegro enfrentará o XV de Piracicaba, na segunda-feira, 13, em horário e local ainda não divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Já classificado, o time cearense iniciou o jogo com leves alterações na sua formação em relação ao confronto anterior na competição. Gabriel Rocha, Caio e Melk foram as novidades entre os titulares do Ceará. Antes da partida começar, Guilherme substituiu Kaíque Nunes, que apresentou desconforto no pé.

A igualdade no placar fez jus ao duelo equilibrado protagonizado pelas equipes. Logo no início do jogo, os mandantes paulistas dominaram as jogadas e exerceram pressão sobre o Ceará. Desta maneira, o time saiu em vantagem ao aproveitar uma falha da defesa alvinegra e abrir o marcador aos 21 minutos da primeira etapa.

A resposta do Vovô demoraria apenas 12 minutos, já que, aos 37, o capitão Zé Neto se livrou da marcação adversária e empurrou a bola para o fundo da rede, deixando tudo igual no placar. Foi o terceiro gol dele no torneio.

Já nos 45 minutos decisivos da partida, foi a vez do Ceará criar as melhores chances do duelo. Porém, mesmo pressionando o Juventus-SP, o time não conseguiu ampliar a vantagem no marcador.