Fortaleza perde para o Ituano, mas se classifica para a segunda fase da Copinha

Foto: João Moura/Fortaleza EC O Fortaleza foi superado pelo Ituano, mas avançou na Copinha

O Fortaleza está confirmado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Tricolor do Pici avançou no certame mesmo após a derrota na tarde de ontem, por 1 a 0 diante Ituano no estádio municipal prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da competição.

A vaga veio mesmo com o revés porque o Tricolor do Pici não foi superado no critério dos saldos de gols pelo São Bento, que goleou o Carajás por 4 a 0. O Leão venceu o confronto direto contra a equipe paulista por 3 a 0, ainda nessa semana.

Na partida, o Ituano mostrou superioridade frente a um Fortaleza desfalcado, já que o zagueiro Gustavo Mancha, o meia-atacante Lucca Prior e o centroavante Kauê Canela foram relacionados para participar do período de treinos do time oficial em Orlando, nos Estados Unidos, quando o Tricolor do Pici irá participar da Orlando Cup.

A partir desse maior domínio, o time paulista marcou o gol aos 22 minutos da primeira etapa com Vini, após cruzamento de Kauan.



Na próxima fase, a equipe comandada por Léo Porto irá enfrentar o América-MG. A partida irá ocorrer na próxima segunda-feira, 13. A segunda fase começa já neste domingo, com os 16 primeiros confrontos. Ambos os times cearenses remanescentes, Ceará e Fortaleza, jogam amanhã.

Se o Tricolor do Pici avançar, enfrenta o vencedor de Santo André x Vila Nova na terceira fase, na qual os 32 melhores times disputam.