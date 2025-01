Paz confirma negociação do Fortaleza com David Luiz e acentua planejamento para o Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Marcelo Paz deu entrevista ao programa "As Frias do Sergio"

Em ritmo de pré-temporada na Flórida (EUA), onde o Fortaleza disputará a Orlando Cup, o CEO da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Fortaleza, Marcelo Paz, detalhou os planos de pré-temporada do time, em entrevista ao programa "As Frias do Sérgio", da rádio O POVO CBN, ontem.

Dentre os assuntos, o gestor do clube confirmou negociação com o zagueiro David Luiz, ex-Fla — apesar de ponderar que o atleta é bastante cobiçado no mercado da bola. Paz dedicou elogios à carreira do atleta, que jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, apesar de ressaltar as dificuldades de acerto.

"Não diria que é sonho ou pesadelo (a contratação). É apenas a possibilidade de uma contratação de um jogador que tem um impacto mundial inegavelmente. (...) Importante citar que ele começou a carreira no Nordeste, no Vitória. Ele é um atleta de seleção brasileira, de uma visibilidade realmente muito grande e que está, sim, em negociação, que temos mantido contato com o atleta e seus representantes, porém é um atleta cobiçado, tem proposta do exterior", acentuou Paz, que salientou ainda que há um interesse por parte do atleta no clube.

Segundo o Esportes O POVO apurou, faltam apenas detalhes para o acerto entre as partes. David Luiz teria sido atraído pelo projeto do Fortaleza.

Após elogiar David Luiz, o gestor ponderou, no entanto, que há uma grande disputa no mercado pelo jogador e que, caso ele escolha o Leão, será principalmente pelo projeto e não pela questão financeira.

"Se o David Luiz vier, é por uma escolha dele, pois em termo de grana os outros clubes oferecem algo muito maior. Então, seria por um projeto realmente que ele queira. Não é uma disputa financeira, pois, pela parte financeira, ele tem propostas mais atraentes", disse.

Em relação ao calendário, apesar de reconhecer que o Fortaleza tem uma grande gama de jogos com a disputa de cinco torneios, Marcelo Paz negou a possibilidade de o time jogar em seu torneio de estreia, o Campeonato Cearense, com um grupo reserva.

"Não vejo que o Fortaleza faça isso. Se for necessário, por momento, mas não vejo essa possibilidade. A gente trata o Campeonato Cearense com muita importância. Nos últimos seis campeonatos, ganhamos cinco, e isso mostra o quanto a gente valoriza esse campeonato e o quanto achamos importante buscar ganhar. Nós, torcedores, somos formados disputando e vencendo títulos estaduais e vivendo essas emoções, então não vejo o Fortaleza fazendo isso", ressaltou ele, admitindo que pode ocorrer um giro na equipe titular como é de praxe para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Esse giro não ocorreu, entretanto, no elenco, já que o Fortaleza executou apenas contratações pontuais, o que, segundo Marcelo Paz, faz parte do projeto a longo prazo do clube.

"A base é muito bem mantida. É um parâmetro nosso no Fortaleza de ter continuidade os trabalhos, de elenco. Essa continuidade gera automação, entendimento de jogo, sinergia e possibilidades de um melhor resultado esportivo. Manutenção de comissão técnica, jogadores, sempre fazendo alguma melhoria", finalizou.