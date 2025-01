Ceará esboça primeiras ideias de equipe titular para 2025 antes de estreia no Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé, com Pedro Henrique ao fundo, durante treino aberto do Ceará

Exatamente uma semana antes da grande estreia no Campeonato Cearense, o Ceará entrou em campo no último final de semana no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para um primeiro grande encontro com mais de 10 mil torcedores que compareceram ao treino aberto da equipe. Mais do que a sinergia que sempre busca gerar com a arquibancada, a atividade serviu para que o técnico Léo Condé esboçasse publicamente as primeiras próprias ideias para o time pro poderá ser titular.

Inicialmente, o Alvinegro de Porangabuçu foi a campo com a formação no 4-3-3 com Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, David Ricardo e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Fernandinho e Aylon. Na segunda formação, algumas mudanças pontuais, com as entradas de Keiller no gol, Mugni na vaga de Dieguinho e Galeano na vaga de Fernandinho.



Ainda que de maneira rápida, as mudanças ressaltam algumas tendências, como a de um quarteto defensivo fixo e um trio de ataque. No meio de campo, a ausência de Lourenço, lesionado, deixou a escalação mais em aberto, mas já foi possível avaliar um espaço ganho por Dieguinho, que foi testado na posição.

No ataque, setor em que mais sofreu alterações com as saídas de Erick Pulga e Saulo Mineiro — as principais peças da campanha de 2024 —, é onde obrigatoriamente ocorrerão mais mudanças. Na primeira formação, o atacante Aylon foi utilizado como centroavante, se tornando ponta na segunda em inversão com Pedro Henrique. Os dois jogaram os dois momentos no esboço de time titular.

Com time fechado ou não, dentro de pouco menos de uma semana, o Alvinegro de Porangabuçu iniciará uma jornada de agenda cheia, com as disputas de Campeonato Cearense na estreia diante do Tirol, mas também na busca por diferentes metas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e na Série A do Brasileirão. Uma possibilidade de reforço é o volante Gabriel Baralhas.

O Esportes O POVO apurou que o jogador, que atuou pelo Atlético-GO em 2024, interessa a Vovô, mas a negociação é vista como difícil.

Em 2025, o Ceará deverá jogar pelo menos 51 partidas entre as quatro competições que irá disputar (Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Brasileirão), mas pode atingir a marca de 72 jogos até o final do ano. Na divulgação de metas para a temporada, a ideia é de disputar, no mínimo, 64 jogos.

O clube estipulou na divulgação da proposta orçamentária as metas de ir até a final do Campeonato Cearense, até a semifinal da Copa do Nordeste, até as oitavas de final da Copa do Brasil e manter a permanência na Série A para 2026.

Caso essas premissas sejam alcançadas, serão nove partidas do Campeonato Cearense (em caso de classificação direta para as semifinais), seis jogos da Copa do Brasil, nove embates da Copa do Nordeste e 38 rodadas do Brasileirão.