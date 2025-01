Fortaleza BC/CFO busca vitória contra o Pato Basquete-PR para sair da lanterna do NBB

Foto: Carlos Roosewelt/ FBC Fortaleza Basquete Cearense levou a melhor diante do Mogi das Cruzes no Centro de Formação Olímpica, pelo NBB.

No primeiro jogo do ano, o Fortaleza Basquete Cearense/CFO retorna às quadras nesta segunda-feira, 13, para enfrentar o Pato Basquete-PR, em partida válida pela 23ª rodada do NBB 2024–2025. O jogo ocorre às 19h30min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

A equipe comandada por Flávio Espiga tem mostrado uma campanha irregular na temporada e necessita de uma vitória para deixar a lanterna e iniciar sua recuperação na competição. Com apenas quatro vitórias em 19 jogos, o time soma 23 pontos até o momento no NBB, a menor marca entre os 18 times.

Histórico de confrontos diretos contra o Pato Basquete

O Carcalaion já enfrentou o Pato Basquete-PR, nesta atual temporada da NBB. No jogo de ida, no primeiro turno, perdeu o confronto direto por 89 a 60, no dia 22 de outubro, em Pato Branco, no Paraná.

O Pato Basquete-PR ocupa atualmente a 13ª colocação na temporada, sustentando uma campanha com 7 vitorias e 12 derrotas.

No histórico de confrontos diretos, as equipes já se enfrentaram 11 vezes pelo NBB, com o Fortaleza BC/CFO levando a melhor em seis jogos, enquanto o Pato Basquete-PR venceu cinco.

Próximos jogos do Carcalaion

Após o confronto com o Pato, o Fortaleza BC/CFO terá mais desafios pela frente. No dia 18 de janeiro, o time visitará o Vasco da Gama-RJ, no ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas.

Ainda em janeiro, a equipe enfrentará o Botafogo-RJ no dia 20, e busca uma sequência de vitórias para melhorar sua posição na competição. Ao todo, 16 dos 18 times se classificam para os playoffs, que acontecem em formato mata-mata, com as oitavas de final em melhor de cinco jogos.