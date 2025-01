Mata-mata da Copinha: Ceará encara XV de Piracicaba e Fortaleza duela com América-MG

Foto: Gabriel Silva/FEC; João Moura/CSC Ceará e Fortaleza estão classificados para segunda fase da Copinha

Classificados para a segunda fase da Copinha, Ceará e Fortaleza conheceram na tarde de ontem os detalhes dos confrontos da próxima etapa. Os jogos acontecerão em duelo único e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Tendo finalizado a fase de grupos como vice-líder do grupo 31, com 7 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o XV de Piracicaba-SP, equipe que avançou como líder do grupo 32. Os times duelam já nesta segunda-feira, 13, às 11 horas, no estádio Nicolau Aylon, em São Paulo (SP). Caso vença, o "Vovozinho" encara o vencedor de Juventus-SP e Vasco da Gama-RJ, que se enfrentam também hoje, às 15 horas, na Rua Javari.

O Fortaleza, também classificado como vice-líder — mas de outro grupo, o 25 —, terá um difícil confronto contra o América-MG nesta fase de mata-mata. Líder do grupo 26, o Coelho está invicto na competição, com três triunfos em três jogos. As equipes se enfrentam também nesta segunda-feira, 13, às 15 horas, em Santana de Parnaíba. O "Leãozinho" avançou com uma vitória, um empate e uma derrota e vai jogar desfalcado de três destaques, O zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o centroavante Kauê Canela, que foram integrados ao elenco principal nos EUA. Quem vencer encara Ituano ou Sfera na terceira fase. (Com André Bloc)