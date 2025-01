Aberto da Austrália: remanescente brasileiro no masculino, João Fonseca encara Rublev

Foto: André Gemmer/CBT João Fonseca, jovem tenista brasileiro, durante treinos para confrontos da Copa Davis 2024

Depois de iniciar o Aberto da Austrália com três tenistas na chave principal masculina de simples, o Brasil agora só tem uma chance de vitória: o jovem prodígio João Fonseca.

O carioca de 18 anos entra na quadra Margaret Court — a segunda principal de Melbourne — na manhã desta terça-feira, 14, para enfrentar o nono melhor tenista do ranking mundial, o russo Andrey Rublev. A partida, realizada em melhor de cinco sets, está prevista para começar às 6h10min (horário de Brasília).

Será a estreia do jovem tenista em torneio de nível major, os chamados Grand Slams. Ele vem de 13 vitórias consecutivas, com títulos do Next Gen Finals, do Challenger de Camberra e três triunfos em sets diretos no qualifying do Aberto da Austrália.

Números 1 e 2 do Brasil no ranking, Thiago Wild e Thiago Monteiro, respectivamente, foram eliminados na estreia. O paranaense perdeu na madrugada de segunda-feira para o húngaro Fabian Marozsan por 3 a 2, parciais 6-3, 6(5)-7, 7-5, 5-7 e 7-5. Já o cearense foi derrotado pelo ex-número 4 do mundo, o japonês Kei Nishikori, de virada por 3 a 2, com 4-6, 6(4)-7, 7-5, 6-2 e 6-3, no sábado, 11.

Na chave de simples do feminino, a paulistana Beatriz Haddad Maia jogou na noite de ontem contra a argentina Julia Riera.

Nas duplas, o Brasil tem cinco tenistas no Aberto da Austrália: o par Rafael Matos e Marcelo Melo, Orlando Luz (com o francês Gregoire Jacq), Ingrid Martins (com a romena Irina-Camelia Begu) e Luisa Stefani (com a americana Peyton Stearns). Os jogos de todos estão previstos para amanhã. (André Bloc)