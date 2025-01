Ceará goleia XV de Piracicaba por 4 a 0 e avança à terceira fase da Copinha

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Atacante Guilherme marcou três gols na vitória do Ceará na Copinha

Sem muitas dificuldades, o Ceará venceu o XV de Piracicaba-SP por 4 a 0, ontem, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Os gols do Vovô foram marcados por Enzo e por Guilherme, que balançou as redes três vezes.

Agora, o time alvinegro irá enfrentar o Vasco da Gama-RJ, que venceu o Juventus-SP por 1 a 0 na Rua Javari, em São Paulo (SP).

Desde o apito inicial, o Ceará já demonstrava domínio nas ações de jogo, tanto na posse de bola quanto nas chances criadas para abrir o placar.

Essa superioridade logo surtiu efeito. Enzo tentou cruzar na área, mas a bola acabou encobrindo o goleiro e balançou a rede adversária — em entrevista no intervalo, o próprio jogador admitiu que tentou cruzar, mas deu sorte.

Com o placar favorável, o domínio do time cearense se acentuou quando Luiz Gustavo, do XV, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, ainda no primeiro tempo. Na sequência, após uma falha da zaga adversária, Guilherme aproveitou e marcou o segundo gol do Vovô no duelo. Este seria apenas o início de uma tarde inspirada para o jovem atacante, que estava substituindo Kaique, machucado.

Na volta do intervalo, a superioridade do Ceará continuou evidente, assim como o brilho de Guilherme. Após uma boa jogada de Fernando Gabriel pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Fabrício, que encontrou Guilherme sozinho. Ele teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Com 21 minutos da etapa final, o camisa 19 marcou seu terceiro gol, definindo o placar do jogo, que foi encerrado aos 45 minutos, sem acréscimos.

O clube busca agora superar sua melhor campanha na competição, que ocorreu em 2016. Naquela ocasião, com Arthur Cabral como grande destaque, o time chegou às oitavas de final, mas foi eliminado pelo Cruzeiro.