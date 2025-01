Fortaleza Basquete Cearense vence Pato e garante 5ª vitória no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Fortaleza Basquete Cearense vence Pato e conquista a 5ª vitória no NBB

Em uma partida emocionante, o Fortaleza Basquete Cearense derrotou o Pato Basquete-PR por 80 a 76, nesta segunda-feira, 13, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

O time paranaense teve um início melhor, dominando a primeira metade do jogo. Com um ataque pouco criativo, o Fortaleza BC viu o Pato abrir uma vantagem de até 14 pontos ao final do primeiro período.

Contudo, a equipe cearense reagiu na segunda metade, especialmente na defesa, e conseguiu encurtar a diferença. Apesar de chegar a empatar em alguns momentos, o time foi para o intervalo perdendo por 50 a 46.

No retorno do segundo tempo, o Fortaleza BC se ajustou e, com uma postura defensiva mais sólida, roubou 7 bolas e passou à frente no marcador ao final do terceiro período. Um dos destaques foi o armador Cassiano, que, com um arremesso no estouro do cronômetro, garantiu a virada no placar.

Já no último período, com o time comandado por Flávio Espiga liderando por 69 a 66, o Fortaleza precisou manter a intensidade para segurar a vitória.

Cassiano, armador titular, foi o grande destaque do jogo, contribuindo com 14 pontos e 8 rebotes. Outro jogador fundamental foi o pivô Renan, que se destacou defensivamente com 2 tocos, além de acertar uma importante bola de 3 pontos no final da partida, garantindo a vantagem cearense.

O time também contou com a estreia do argentino Enzo, contratado para reforçar o elenco em 2025. Ele teve uma boa atuação, marcando 12 pontos e 2 assistências.

Embora o Pato Basquete tenha apresentado um melhor aproveitamento no geral, com 43,1% nos arremessos de quadra contra 37,3% do Fortaleza BC, e 29,6% nas bolas de 3 pontos contra 23,7%, o time cearense se destacou nos rebotes. Com 43 a 38 no total, o Carcalaion dominou o setor, especialmente com 19 rebotes ofensivos, garantindo mais oportunidades e consolidando a vitória.

Com o resultado, o Fortaleza BC alcançou a 5ª vitória na edição 2024/2025 do NBB, somando 25 pontos. A equipe deixou a lanterna da competição e agora foca em uma boa sequência de resultados para buscar a classificação aos playoffs.

Próximos jogos do Carcalaion

Após o confronto desta segunda-feira, 13, o Fortaleza BC/CFO terá mais desafios pela frente. No dia 18 de janeiro, a equipe visita o Vasco da Gama-RJ no Ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas.

Ainda em janeiro, o Fortaleza enfrentará o Botafogo-RJ no dia 20, e buscará manter a boa fase para melhorar sua posição na tabela. Ao todo, 16 dos 18 times se classificam para os playoffs, que acontecem em formato mata-mata, com as oitavas de final em melhor de cinco jogos.