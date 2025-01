Nos pênaltis, Fortaleza bate América-MG e enfrenta o Ituano na 3ª fase da Copinha

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza e América-MG empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar pela segunda fase da Copinha.

Com emoção, o Fortaleza se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, ontem, ao bater o América-MG por 3 a 1 nos pênaltis, com duas defesas do goleiro Luizão. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1 no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), em jogo válido pela segunda fase do certame nacional.

O gol da equipe mineira foi marcado por Zizero aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto o ganês Quarcoo deixou tudo igual para o Leão.

O Leão do Pici chegou ao embate com significativos desfalques, já que, além de jogadores com sintomas gripais, o zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o centroavante Kauê Canela foram relacionados para participar da pré-temporada do time principal em Orlando (EUA).

Mesmo com baixas, o Tricolor buscou se impor ante o adversário invicto, inicialmente se fechando defensivamente e arriscando com chutes de longa distância, principalmente com Tavinho. Ainda assim, quem abriu o placar foi o Coelho, aos 40 minutos, com Zizero, que aproveitou rebote após confusão na área e bola na trave.

Apesar de ir pro intervalo com a desvantagem, o Fortaleza de Léo Porto foi em busca do resultado e a resposta do grupo veio de maneira rápida. Aos três minutos do segundo tempo, Quarcoo subiu mais alto, e marcou em cabeçada na área. Depois do gol marcado pelo Leão, as equipes fizeram um embate de igual para igual, de modo que a vaga foi decidida nas cobranças de pênalti.

O goleiro Luizão defendeu duas cobranças, enquanto a trave impediu que o marcador mineiro mudasse na segunda tentativa. Os únicos a ultrapassar o gol tricolor foi Samuel. Do lado do Fortaleza, acertaram as cobranças Gustavo Silva, Kayki e Gabriel Cunha, enquanto Bruninho teve o pênalti defendido.

O Fortaleza segue na competição contabilizando uma vitória, dois empates e uma derrota, com seis gols feitos e quatro tomados. Na próxima fase, o grupo de Léo Porto enfrenta o Ituano, que bateu o Sfera nos pênaltis por 17 a 16, após uma igualdade em 0 a 0 no tempo regulamentar.