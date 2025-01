"O Ceará me escolheu, e eu escolhi o Ceará", diz Dieguinho sobre acerto com Vovô

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC Dieguinho foi apresentado oficialmente pelo Ceará

Com semblante tranquilo e convicto em suas falas, Dieguinho foi apresentado oficialmente no Ceará ontem, em entrevista coletiva na sede do clube, em Fortaleza. Entre os temas abordados, o jogador contou sobre os bastidores da sua negociação com o Vovô, prometeu dedicação e comentou sobre sua versatilidade em campo.

Conforme dito por Lucas Drubscky, executivo de futebol, e Haroldo Martins, diretor do Vovô, a negociação com Dieguinho contou com alguns concorrentes no mercado da bola. Apesar de se sentir confortável em Goiânia (GO), onde esteve nos últimos quatro anos jogando pelo Goiás — que tentou a renovação —, o atleta decidiu viver um novo desafio. “O Ceará me escolheu, e eu escolhi o Ceará”, disse.

“Foram quatro anos no Goiás. Eu estava bem adaptado ao clube e à cidade, conhecia todo mundo e todo mundo me conhecia. Mas decidimos viver um novo desafio, eu, minha família e minha esposa. Não tinha a ver com proposta tentadora ou não, até porque o Goiás também queria renovar. Foi muito fácil vir para o Ceará, porque o Ceará me escolheu, e depois eu escolhi o Ceará, de vivenciar isso aqui e defender essa camisa”, comentou.

Um dos pontos destacados por Dieguinho foi a forma como o departamento de futebol do Ceará conduziu as negociações, com contato direto. O carioca de 29 anos, que vestirá a camisa 20, disse que ele e sua esposa conversaram com João Paulo, presidente do Vovô, e com o técnico Léo Condé, contexto que trouxe confiança para o acerto.

“É uma honra e um privilégio para mim. Foi muito fácil decidir vir para cá e aconteceu com muita naturalidade. Quando se está livre no mercado, surgem outras coisas também. Mas com o Ceará foi tudo com muita transparência. O que deixou a mim e a minha esposa felizes foi o interesse. Conversamos com o João Paulo, com o Lucas (Drubscky) e com o Léo Condé. Eu entendo que temos que dar prioridade a quem dá prioridade a nós. Estou muito feliz”, enfatizou.

Embora tenha se destacado pelo Goiás no ano passado como lateral-direito, Dieguinho também faz outras funções em campo. No treino aberto realizado no Presidente Vargas, no final de semana passado, o técnico Léo Condé utilizou o camisa 20 como volante. Sobre o assunto, o jogador preferiu não se rotular e deixou as possibilidades em aberto.

“Lateral ou volante, eu faço muito bem, me sinto muito confortável. Às vezes, diante dessa pergunta, fica difícil responder porque são duas funções que faço há muito tempo. Não quero me rotular, não vou dizer que quero jogar em uma posição, até para não limitar o professor. Ter um atleta que joga em várias funções abre um leque para o professor Condé. Tenho certeza que, com a inteligência dele, vai saber onde me utilizar. Vou sempre estar preparado para fazer duas, três funções”, afirmou.