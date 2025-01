Trio do sub-20 pode aproveitar pré-temporada para ganhar espaço no elenco principal do Fortaleza

Foto: João Moura/Fortaleza EC Kauê Canela é artilheiro das categorias de base do Fortaleza

Após duas rodadas da fase de grupos da Copinha, o Fortaleza decidiu convocar três jogadores titulares do time comandado por Léo Porto para integrar a pré-temporada do elenco profissional na Flórida, nos Estados Unidos, até o próximo domingo, 19. O período sob o olhar do técnico Juan Pablo Vojvoda pode servir para Gustavo Mancha, Lucca Prior e Kauê Canela, destaques na base, galgarem espaço no grupo principal.

O zagueiro, o meia e o centroavante são nascidos em 2004 e estão prestes a completar 21 anos, ou seja, em breve não poderão mais disputar competições de base — apenas o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é sub-23. Prior e Canela fazem aniversário em fevereiro, enquanto Mancha é nascido em julho. A transição para o time profissional, portanto, já seria um passo natural num futuro próximo.

Mas, além disso, o trio é visto com potencial para ganhar vez na categoria principal em razão da qualidade técnica e do potencial de evolução. E atuam em posições que, neste momento, são carentes no elenco, uma vez que o clube procura zagueiro, ponta-direita — função que Prior também exerce — e centroavante.

Dos três, Kauê Canela é o mais conhecido do torcedor pelo destaque que já teve no Leãozinho. Após brilhar pelo sub-20 do Novorizontino-SP em 2023 (dez gols em 29 jogos), foi contratado pelo Tricolor e manteve o bom desempenho: balançou as redes 15 vezes em 24 partidas do Brasileirão sub-20, em que o Fortaleza chegou até a semifinal.

Nos dois confrontos que disputou pela Copinha deste ano, marcou um gol em cada, no empate em 2 a 2 com o Carajás-PA e na vitória por 3 a 0 sobre o São Bento-SP. Em alta, o camisa 9 foi adquirido em definitivo pelo clube do Pici e firmou contrato até 2027. Ele pode se tornar uma terceira opção na disputa com Lucero e Renato Kayzer.

Jogador versátil, Lucca Prior pode atuar tanto na articulação do meio-campo quanto na ponta. Pela qualidade no passe, também pode ser testado por Vojvoda em uma função mais recuada, como volante. Cria da categoria de base do Athletico-PR, o camisa 10 do sub-20 chegou ao Pici em setembro do ano passado, fez gol no jogo do título do Campeonato Cearense da categoria e também disputou o Brasileiro de Aspirantes e a Copa Fares Lopes.