Aos 18 anos, João Fonseca vence 9º melhor do mundo em estreia em Grand Slams

Foto: WILLIAM WEST / AFP O brasileiro João Fonseca comemora após um ponto contra o russo Andrey Rublev durante a partida de simples masculina no terceiro dia do torneio de tênis do Aberto da Austrália em Melbourne em 14 de janeiro de 2025

Até ontem, o jovem João Fonseca nunca tinha jogado uma partida em chave principal de Grand Slam. O garoto de 18 anos nunca tinha enfrentado um tenista do grupo dos 10 melhores do mundo. Ele nem sequer havia disputado um duelo profissional em melhor de cinco sets. Hoje, ninguém é capaz de ignorar o talento da maior promessa do tênis brasileiro desde que Gustavo Kuerten, o Guga, surprendeu o mundo ao ser campeão de Roland Garros aos 21 anos, em 1997.

Com uma atuação arrasadora, João Fonseca parecia um veterano contra o número nove do mundo, o russo Andrey Rublev, nesta terça-feira, 14, em sua estreia na chave principal do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. A jovem promessa do Brasil avançou à segunda rodada com uma vitória contundente por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5) O jogo, que durou 2h23min, era um dos mais aguardados pela imprensa mundial nesta rodada de abertura em Melbourne.

O triunfo sobre o rival de peso, que já foi número cinco do mundo, no ano passado, confirma o novo status do brasileiro, tido como promessa em nível mundial por diversos especialistas — de Novak Djokovic e Boris Becker. Não por acaso Fonseca fez sua estreia logo na Margaret Court Arena, a segunda maior do complexo do aberto da Austrália.

O carioca de apenas 18 anos não se deixou abater pelo nervosismo e vibrou com a torcida desde o primeiro set. Fonseca esbanjou recursos, exibindo seu repertório de bolas fortes do fundo de quadra (principalmente com sua poderosa direita), saque sólido, voleios e subidas à rede e deixadinhas. Acertou aces em momentos decisivos e não sentiu a pressão de jogar break points. Ele inclusive atingiu forehand de 181 km/h, na bola mais forte registrada no torneio até agora.

Fonseca soma agora incríveis 14 vitórias consecutivas. Não perde desde a surpreendente conquista do Torneio Next Gen, antes do Natal — ele era o caçula do torneio que reúne os oito melhores do mundo de até 20 anos. Depois, ganhou embalou com o troféu do Challenger de Camberra, já na Austrália. E manteve as exibições de alto nível nas três partidas do qualifying, a fase preliminar do Grand Slam australiano.

Na segunda rodada, ainda sem data e horários definidos, Fonseca vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, atual 55º do mundo, mas que já foi o 21º, em 2021. Os dois tenistas já se enfrentaram no circuito. E o brasileiro levou a melhor, no ano passado, no saibro do Torneio de Bucareste, na Romênia.

Após o jogo, Fonseca vibrou com sua grande estreia num torneio de Grand Slam. "Nada mal", celebrou o brasileiro. "Foi minha primeira vez aqui, nesta quadra. Minha primeira partida. Eu curti jogar aqui", disse Fonseca, que se esforçou para não se abater pelo nervosismo natural da estreia diante de 7,5 mil pessoas.

"Eu apenas foquei no meu jogo, tentei não colocar pressão em mim mesmo. Jogando contra um cara tão bom, diante de uma arquibancada lotada, eu apenas tentei curtir o jogo. E agora estou na segunda rodada."

Fonseca vibrou ao longo de toda a partida, desde o primeiro set. Chegou a pedir o apoio da torcida em diversos momentos do confronto. "Eu gostaria muito de agradecer a esta torcida maravilhosa. Tem muitos brasileiros aqui torcendo por aqui. Agradeço muito a vocês. Aqui é Brasil, vamoooo!", celebrou. (Com Agência Estado)

Aberto da Austrália: Bia Haddad é a primeira brasileira a vencer

Após duas eliminações no masculino, o Brasil finalmente venceu na chave principal do Aberto da Austrália, em Melbourne. Tenista nacional mais bem ranqueada, a paulistana Beatriz Haddad Maia venceu a argentina Julia Riera por 2 sets a 1, de virada, parciais 4-6, 7-5 e 6-2 e avançou no Grand Slam que abre o calendário de majors.

Na segunda rodada, a brasileira, atual 17ª do ranking mundial da WTA, encara a russa Erika Andreeva, 114 do mundo.

Apesar da vitória, Bia jogou abaixo do esperado e sofreu para eliminar a 146 do mundo. O jogo teve 2h40min de duração, no calor de Melbourne, o que faz com que a brasileira acumule cansaço antes da próxima partida, cuja data ainda não está definida.

Outros brasileiros no Australian Open

Haddad Maia foi a terceira brasileira a entrar em quadra no Aberto da Austrália 2025. O primeiro foi o cearense Thiago Monteiro, que lutou muito, mas sofreu a virada do japonês Kei Nishikori, ex-top 4 do ranking. A derrota, no sábado, foi por 3 a 2, parciais 4-6, 6-7, 7-5, 6-2 e 6-3. O brasileiro chegou a ter dois match points, mas sofreu o réves. Vitória levaria Monteiro de volta para o top-100 da ATP.

Já nessa segunda-feira, o número 1 do Brasil e 76 do mundo, o paranaense Thiago Wild, sofreu uma derrota apertada para o húngaro Fabian Marozsan, 56 do ranking. O resultado foi 3 a 2, parciais 6-3, 7-6, 7-5, 5-7 e 7-5.