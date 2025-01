Fortaleza concretiza sonho antigo e acerta com jovem zagueiro argentino Gastón Ávila

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Gastón Ávila durante treino com a seleção principal da Argentina, em 2021

Promessa do futebol argentino, o zagueiro Gastón Ávila tem apenas 23 anos e 85 jogos disputados na carreira profissional, mas já era um alvo antigo do Fortaleza, que agora, enfim, concretiza o desejo. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor firmou acordo de empréstimo por um ano, com opção de compra fixada, para ter o defensor do Ajax, dos Países Baixos, na temporada 2025.

Revelado pelo Boca Juniors — onde jogou com Pol Fernández, também recém-contratado pelo Leão —, o jogador nascido em Rosario, irmão do atacante Chimy Ávila, que defende o Bétis, da Espanha, é um defensor canhoto que atua como zagueiro e lateral-esquerdo. O melhor momento na curta carreira foi com a camisa do Rosario Central, em 2021, quando disputou 31 partidas. À época, em 2021, ele chegou a ser convocado para a seleção argentina para jogo das Eliminatórias contra o Uruguai, mas não foi relacionado para a partida.

E foi a partir dali que Gastón entrou no radar do Fortaleza, tanto por parte do departamento de futebol quanto da comissão técnica. O clube do Pici já tinha feito investidas nas três temporadas anteriores, sem sucesso. Desta vez, conseguiu convencer o Ajax e o próprio jogador, que tinha ofertas de outros mercados — inclusive na própria Europa.

A estatura (1,82m) pode causar problemas na bola aérea defensiva, mas a qualidade técnica, sobretudo na construção de jogadas, pode ser um trunfo com passes curtos e longos e também para sair da pressão adversária. Esta é uma característica valorizada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que tinha o experiente Titi com este perfil e agora ganha uma opção mais jovem, com maior capacidade física para suportar a sequência intensa de jogos, apesar de não atuar há mais de um ano.

Gastón Ávila entrou em campo pela última vez no dia 21 de dezembro de 2023, pelo Ajax B, diante do USV Hercules. Em janeiro do ano passado, sofreu grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou a temporada inteira longe dos gramados. Recuperado, o zagueiro treinou com o restante do elenco principal do time holandês no início deste ano, mesmo fora dos planos do técnico italiano Francesco Farioli.

O camisa 30 foi comprado pelo clube europeu em agosto de 2023 por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões, na cotação da época), depois de breve passagem pelo Royal Antwerp, da Bélgica. O alto investimento e o contrato com longa duração (até julho de 2028) mostram a confiança em Gastón Ávila, que será cedido numa tentativa de retomar a carreira e ganhar minutagem para deslanchar com boa sequência, o que ainda não conseguiu. E também pode gerar retorno financeiro, já que terá opção de compra fixada.

A chegada do argentino também abre a opção de Vojvoda escalar o Leão com três zagueiros, tendo uma opção de velocidade e construção de jogo pelo lado esquerdo. O sistema defensivo também deve ganhar ainda o experiente David Luiz, que tem acordo encaminhado com o Tricolor.