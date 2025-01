Com roteiros parecidos, Ceará e Fortaleza são eliminados da Copinha 2025

Foto: Montagem com fotos de Gabriel Silva / Ceará SC e João Moura / Fortaleza Ceará e Fortaleza se despediram da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha, após derrotas por 3 a 2, contra Vasco e Ituano, respectivamente

A participação dos times cearenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim nessa quarta-feira, 15. Ceará e Fortaleza foram eliminados, respectivamente, por Vasco e Ituano, encerrando ambas as jornadas na competição.

O Vovô foi derrotado pelo Cruzmaltino por 3 a 2, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP). Os gols dos cariocas foram marcados por Igor Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André, enquanto Brian e Melk descontaram para o Alvinegro.

Com este resultado, a equipe de Porangabuçu encerrou sua campanha na terceira fase do torneio. Na fase de grupos, venceu Portuguesa Santista e Trindade e empatou com o Juventus-SP. Na segunda fase do mata-mata, goleou o XV de Piracicaba por 4 a 0. Ao todo, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Leão do Pici sofreu mais uma derrota diante do Galo de Itu, desta vez por 3 a 2, com um gol de pênalti nos acréscimos. A partida foi disputada no estádio Amadeu Mosca, em Salto (SP). Com o resultado, o Tricolor se despediu do torneio sub-20 com uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Os gols do Ituano foram anotados por Vini, que já havia balançado as redes contra o Tricolor na fase de grupos, além de Daniel e Matheus Rocha. Pelo Fortaleza, marcaram Michael Quarcoo e Landerson. Durante a competição, o time comandado por Léo Porto enfrentou Carajás-PA, São Bento-SP e América-MG.

Com o encerramento da Copinha, Ceará e Fortaleza agora voltam suas atenções para as competições de 2025. O Fortaleza disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

Já o Ceará, no momento, tem confirmada apenas a participação no Estadual da categoria. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) utiliza o ranking para definir os participantes de suas competições. Caso o formato seja mantido, o Alvinegro ficará fora. Além disso, o clube não disputará a Copa do Brasil, já que foi vice-campeão do Campeonato Cearense na temporada passada.