Mesmo ainda sem investidor na SAF, Fortaleza terá maior orçamento do futebol nordestino

O fim da primeira quinzena de janeiro marcou a apresentação e aprovação do orçamento de 2025 do Fortaleza. O documento, divulgado pelo clube com apenas quatro páginas, apresenta um valor recorde de receita no futebol nordestino: R$ 387.387.915, divididos entre associação e Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube.

Apesar de pouco explicativo, o orçamento comprova a evolução administrativa e esportiva do Fortaleza no cenário regional e nacional. O montante total representa um salto superior a R$ 100 milhões em comparação a 2024 e também é o maior da história do Nordeste — o Bahia, que tem a SAF comandada pelo City Football Group, ainda não divulgou a previsão de receitas para 2025.

Ainda sem investidores em sua SAF — que controla o carro-chefe do clube e movimenta as maiores cifras —, o Tricolor do Pici estima "encher" os cofres com novo patrocinador máster e sócio-torcedor (englobados na rubrica "receitas comerciais"); novos contratos de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série A, negociados pela Liga Forte União (LFU); e também a participação na Copa Libertadores.

A previsão da SAF é faturar R$ 374.705.925 e gastar R$ 373.898.996, o que renderia superávit de R$ 806,9 mil ao final do ano. O Fortaleza prevê arrecadar R$ 111,3 milhões com receitas comerciais e R$ 85 milhões com direitos de transmissão. O custo com "pessoal e benefícios" será de R$ 104,6 milhões. Com calendário cheio em 2025, o Tricolor projeta investir R$ 21,5 milhões em logística.

Já a associação tem valores mais modestos. A previsão de receita é de R$ 12.681.990, catapultados por "marcas e projetos" (R$ 6.973.580) e "receitas financeiras e administrativas" (R$ 5.650.610). As despesas serão de R$ 12.670.636, ou seja, superávit de R$ 11,3 mil. O principal investimento será com "infraestrutura e benfeitorias": R$ 5.578.155. Em meio à indefinição do futuro do projeto do futsal, a despesa projetada com esportes olímpicos é de R$ 240 mil. A modalidade não é olímpica e estava em item separado no orçamento de 2024.

A projeção de arrecadação e despesas do Fortaleza EC SAF foi aprovada pelo Conselho de Administração, enquanto a peça orçamentária do Fortaleza Esporte Clube (associação) foi votada pelo Conselho Deliberativo, que aprovou de forma unânime em reunião na noite dessa terça-feira, 14. Ao contrário dos últimos anos, o documento divulgado desta vez é mais resumido, sem maiores detalhamentos da informações.

Entre os custos da SAF, por exemplo, costa o item "Futebol" (R$ 118.874.827), sem especificar a divisão entre futebol profissional, futebol feminino e categorias de base. Também há previsão de R$ 81.971.374 oriundos de "receita com futebol profissional", mas o Leão não informa quanto deste montante será através de venda de jogadores, por exemplo.

