Novo reforço, Nicolas relembra festa da torcida do Ceará contra América-MG

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Nicolas promete disputar vaga de titular na lateral esquerda

O lateral-esquerdo Nicolas, novo reforço do Ceará, foi apresentado oficialmente pelo clube em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 15, na sede do clube, em Porangabuçu. Em suas primeiras palavras como atleta alvinegro, o camisa 30 relembrou a festa da torcida no jogo contra o América-MG, time que o jogador defendia na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2024.

"Eu estava aqui no jogo do América-MG e eu vi aquela festa. Foi de arrepiar até o time adversário (...) Quando subimos para aquecer foi surreal, já enfrentei o Ceará outras vezes, mas aquele jogo ali foi marcante. A torcida bateu o recorde do Castelão", disse. A partida registrou público de 63.908 pagantes, maior marca da fase arena do Gigante da Boa Vista.

Em outro momento da coletiva, o defensor de 27 anos revelou detalhes do seu acerto com o clube de Porangabuçu. Pertencente ao Coelho, ele assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro até o fim da temporada.

"As coisas fluíram para acontecer. É o Ceará, essa camisa é muito pesada. Quando veio o convite, não pensei duas vezes. Aceitei logo no início. Estou aqui hoje muito feliz e motivado para fazer um grande ano", comentou o lateral.

Questionado se está disponível para a estreia do Ceará na temporada, Nicolas foi categórico ao afirmar que sim, mas ponderou que nenhum jogador chega "100%" no primeiro jogo do ano. O Vovô vai estrear neste sábado, 18, diante do estreiante Tirol, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo Campeonato Cearense.

"Estou preparado, sim. Claro que ninguém está 100% na estreia, mas estamos aproveitando o máximo de treinamentos para começar todo mundo bem. Minha expectativa é muito alta."

Por fim, o lateral-esquerdo também comentou sobre sua preocupação com a preparação física para as partidas e afirmou que vai buscar jogar com regularidade. Porém, caso isso não aconteça, seguirá ajudando o grupo.



"Sou muito profissional. Procuro me cuidar bastante, gosto de fazer essa parte da recuperação, fico sempre atento a qualquer dor para evitar lesões. Eu quero sempre estar jogando, trabalho para isso, mas se não estiver entre os 11, vou estar sempre ajudando. Sou um atleta que nunca tive problemas com treinador ou comissão", dissertou Nicolas.

Além de Nicolas, o time conta com dois remanescentes do grupo que conquistou o acesso no ano passado: o titular Matheus Bahia, que teve empréstimo renovado, e Eric Melo, contratado em agosto.